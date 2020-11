Bobby Lytes Andre Marhold Sex Tape: Ce qu’il faut savoir

Un autre jour, une autre sex tape de célébrités.

Cette fois, l’ex-basketteur de Jeffree Star, Andre Marhold, et son petit ami supposé, Amour et hip hop: Miami La star Bobby Lytes, seraient les sujets du dernier chef-d’œuvre visuel d’Hollywood.

Au cours d’une Bâillonnement avec Jason Lee épisode de podcast, les deux tourtereaux – qui ont déclenché des rumeurs de rencontres en octobre après avoir été vus en train de se mettre à l’aise à la fête d’anniversaire de Lytes – ont appelé lors de sa diffusion en direct pour informer Lee de l’existence de la bande.

Que s’est-il passé pendant l’appel et la sex tape de Bobby Lytes Andre Marhold existe-t-elle?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le ruban torride qui fait le tour.

Bobby Lytes et Andre Marhold ont déclenché des rumeurs de rencontres en octobre.

Les deux hommes se seraient rapprochés à la fête d’anniversaire de Lytes et ont été repérés ensemble plusieurs fois depuis.

Le 3 novembre, Lytes a publié une photo du couple traînant ensemble à Miami dans une piscine, alimentant les rumeurs selon lesquelles le couple était aux premiers stades d’une nouvelle relation.

Bobby Lytes et Andre Marhold ont la preuve que leur sex tape existe.

Après que le nouveau couple a appelé dans le Bâillonnement avec Jason Lee podcast, affirmant qu’ils avaient fait une sex tape torride, Lee a dit au couple qu’il avait besoin d’une preuve que la bande existait.

À leur tour, Lytes et Marhold ont dit à Lee que les gens pouvaient regarder les deux se coucher l’un avec l’autre sur le compte OnlyFans d’Andre, mais ont envoyé un aperçu de la bande, qui a été publiée sur le compte Instagram Hollywood Unlocked.

Vous pouvez voir un extrait de la vidéo ici.

Les fans ne savent pas comment réagir à la sex tape de Lytes et Marhold.

Les réactions des fans à la vidéo sont partout.

« J’aurais pu passer toute ma vie sans voir ça », a commenté un fan, tandis qu’un autre a dit: « Je veux juste savoir quoi et pourquoi ai-je été témoin de cela. »

Un autre fan a écrit: «Je pensais qu’il n’était payé que pour avoir l’air gay et qu’il n’était pas du tout gay … je commençais à croire qu’il avait aussi volé ces sacs», ce qui fait référence aux affirmations sur Andre Marhold faites par la star d’Instagram Celina Powell plus tôt ce mois-ci.

Celina Powell a affirmé qu’André Marhold n’était en fait pas gay.

«Cet homme, un inconnu, s’en prenait à Jeffree. Permettez-moi de commencer par le haut – il disait: «Je ne suis pas gay. Cet homme a juste sucé ma bite. J’ai été payé pour ça. J’ai été payé pour lui sucer la bite », a déclaré Powell.

«L’homme devient fou. Me disant qu’il avait 19 caméras dans sa maison, et c’est Jeffree qui l’a volé. Il n’est pas gay. Il était juste là pour s’amuser avec lui », a-t-elle dit, ajoutant:« La photo que vous avez vue n’était qu’une blague. »

Powell fait probablement référence à la tristement célèbre image de Star et Marhold qui a fait la une des journaux en août, que vous pouvez voir ci-dessus.

Jeffree Star a accusé Andre Marhold de l’avoir volé.

En septembre de cette année, Star a affirmé que Marhold l’avait volé, écrire dans un commentaire Instagram, « Hey! Puisque vous ne pouvez pas répondre au téléphone pour le moment, pouvez-vous me rendre tout ce que vous avez volé chez moi ?? Quel genre d’écume de merde lowlife fait ça? Rends le!!!! Si vous avez besoin d’une étiquette de retour, demandez simplement [cry face emojis]. »

Lytes a récemment appelé l’ex de Marhold, Jeffree Star.

Cela ajoute définitivement une toute nouvelle couche à la situation.

En octobre 2020, Lytes a tweeté à Star après que le magnat du maquillage, qui a déjà été accusé de racisme, de harcèlement et d’agression sexuelle, aurait eu un nouveau beau noir.

«Jeffrey Starr, nous n’oublierons jamais toutes ces insultes dégoûtantes et racistes que vous avez prononcées. Vous êtes pour moi peut-être l’un des gays les plus méprisables que j’aie jamais vu! Tout l’argent, le maquillage et la BBC ne peuvent pas laver tout ce qui est supr *** cy !!! » il a écrit.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.