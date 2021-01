Boba Fett reviendra-t-il dans The Mandalorian Saison 3 même après avoir eu son propre spectacle Disney +?

Temuera Morrison serait de retour dans le rôle de Boba Fett dans The Mandalorian saison 3. L’acteur choqué Guerres des étoiles fans en revenant en tant que chasseur de primes emblématique dans la deuxième saison de la série Disney +, alors qu’il aidait Din Djarin dans sa mission de sauver Grogu et de l’amener à un Jedi. Dans une scène post-crédits de la finale de la saison 2, nous avons tous appris que Morrison revenait dans Le livre de Boba Fett, qui est une toute nouvelle série Disney + qui sera présentée en première à la fin de cette année.

En décembre 2020, il a été rapporté que Temuera Morrison apparaîtra dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi. Cependant, l’acteur jouerait le rôle du commandant Cody dans la série très attendue, dont le tournage est prévu pour mars. Il n’a pas encore été confirmé que Morrison rejoindra Ewan McGregor et Hayden Christensen, bien que ce soit quelque chose que Lucasfilm et Disney essaient probablement de garder secrets.

Maintenant, on pense que Temuera Morrison reviendra comme Boba Fett dans The Mandalorian saison 3. Quand Le livre de Boba Fett a été annoncé pour la première fois, il y en avait plus que quelques Guerres des étoiles fans qui pensaient que le nouveau spectacle allait remplacer le troisième volet de The Mandalorian séries. Cependant, il a été révélé plus tard que les deux spectacles sont séparés et qu’ils se déroulent dans le même calendrier. Ajoutant à la confusion, le fait que la série Boba Fett est sur le point de sortir quand beaucoup pensaient The Mandalorian la saison 3 allait commencer à être diffusée.

Selon Jon Favreau, Le livre de Boba Fett a déjà commencé la production et The Mandalorian la saison 3 commencera la production par la suite. Quant au rôle de Temuera Morrison dans la saison 3, cela n’est pas clair, bien que nous sachions que Dark Saber et Mandalore entreront en jeu. Quant à Fett, nous savons qu’il a repris le palais de Jabba le Hutt sur Tatooine, bien que nous ne sachions pas quoi d’autre il y fera. Les fans semblent croire que le personnage reviendra dans ses habitudes de chasse aux primes, avec Fennec Shand, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Pour l’instant, la plupart Guerres des étoiles les fans sont simplement heureux de voir Boba Fett de retour et en action. Tandis que Le livre de Boba Fett doit avoir lieu dans la même chronologie que The Mandalorian, beaucoup espèrent que la série comprendra une histoire sur la façon dont le personnage bien-aimé a pu survivre à son Le retour du Jedi sort. The Mandalorian La saison 3 est tout aussi mystérieuse à ce stade. Avec Grogu parti, beaucoup se demandent quelle sera la prochaine grande mission de Din Djarin, et s’il retrouvera son petit ami vert. LRM a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de l’activité de Temuera Morrison Guerres des étoiles programme.

