Boba Fett obtient son propre affiche de la saison 2 de Mandalorian avec de nouvelles images du chapitre 14

Boba Fett est officiellement revenu à la Guerres des étoiles galaxie. Lucasfilm a publié une toute nouvelle affiche, ainsi que plusieurs images pour The Mandalorian. Plus précisément, l’épisode le plus récent de la série, intitulé La tragédie. Le chat est maintenant sorti du sac alors que l’affiche comprend fièrement le célèbre chasseur de primes qui a fait ses débuts sur grand écran en L’empire contre-attaque.

Boba Fett. Chapitre 14 de #TheMandalorian est maintenant en streaming #DisneyPlus. pic.twitter.com/25o1Pc1q9p – Star Wars (@starwars) 7 décembre 2020

Attention: spoilers à venir pour The Mandalorian Chapter 14. Ceux qui n’ont pas encore regardé l’épisode intitulé La tragédie ferait bien de faire demi-tour. Il avait été taquiné au début de la saison que Temuera Morrison, qui jouait Jango Fett dans la trilogie préquelle, revenait jouer Boba Fett dans la série. Mando avait découvert l’armure du chasseur de primes sur Tatooine en possession d’un avocat nommé Cobb Vanth. Mando a conclu un accord pour obtenir l’armure et Boba Fett a été vu, bien que brièvement, suivre ses allées et venues. Il a finalement réussi à rattraper Mando et Baby Yoda dans le dernier épisode, accompagné de Fennec Shand de Ming-Na Wen (qui avait déjà été laissé pour mort). Boba Fett voulait récupérer son armure.

L’épisode a vu Mando emmener Baby Yoda à la pierre de vision, à la demande d’Ahsoka Tano. Alors que Baby Yoda se connectait avec la Force, et probablement un Jedi, dont l’identité reste mystérieuse, Mando et Boba Fett ont marchandé l’armure. Mais quand Stormtroopers est arrivé, tout a changé. Le Razor Crest a été réduit en pièces. Mais pas avant que Boba Fett n’attrape son armure et en fasse bon usage, éliminant les Stormtroopers à gauche et à droite et nous montrant pourquoi le chasseur de primes a gagné sa réputation en premier lieu.

Les images de l’épisode, en plus d’un art conceptuel, révèlent davantage le retour tant attendu du personnage. Cela comprend son navire emblématique, Slave I. Le retour est près de quatre décennies dans la fabrication. La dernière fois que nous avons vu Boba Fett, il était tombé dans la fosse Sarlacc à Le retour des Jedi. Cependant, il a réussi à survivre à l’effort et à vivre toutes ces années. Bien qu’il reste encore de nombreuses questions auxquelles il faut répondre, comme comment il a échappé au Sarlacc et comment il a perdu son armure, entre autres. Mais il semble que ce n’était pas une apparition ponctuelle, il y aura donc beaucoup de temps pour répondre à ces questions plus tard. À tout le moins, nous devrions nous attendre à voir à la fois Boba et Fennec avec Mando pour aider à récupérer Grogu, qui a été capturé par Moff Gideon.

Au-delà The Mandalorian, on ne sait toujours pas si nous verrons Boba Fett dans une capacité plus significative. À divers moments, Lucasfilm développait un film centré sur le personnage, bien qu’il n’ait jamais réussi à décoller complètement. Des rumeurs persistantes ont fait le tour suggérant que Boba Fett obtiendrait sa propre émission dérivée, bien que cela n’ait pas encore été confirmé. Mais ce ne serait pas surprenant étant donné la réponse jusqu’à présent à son retour. N’oubliez pas de consulter l’affiche et les images de StarWars.com par vous-même.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming