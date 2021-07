Bob Odenkirk « va très bien », déclare son ami David Cross

Les choses vont beaucoup mieux pour Bob Odenkirk selon son ami de longue date et ancien partenaire de comédie David Cross. Plus tôt cette semaine, les amis, la famille et les fans d’Odenkirk ont ​​eu très peur lorsqu’il a été rapporté que Bob Odenkirk était à l’hôpital après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul. On ne savait pas grand-chose d’autre sur ce qui s’était passé à l’époque, provoquant une vague de soutien et de vœux de partout dans le monde.

Heureusement, le fils de Bob, Nate Odenkirk, a depuis confirmé que l’acteur bien-aimé « allait bien ». Sur Twitter, David Cross — qui a partagé la vedette avec Odenkirk dans la série comique culte préférée Mr. Show avec Bob et David — a publié une autre nouvelle mise à jour vendredi. Après avoir personnellement parlé à Odenkirk au téléphone, Cross dit qu’il va maintenant « bien » et est vraiment heureux de tout le soutien dont il a bénéficié en ce moment.

« Je viens juste de raccrocher avec Bob et il va très bien ! Plaisanter et japper et plaisanter, » David Croix mentionné. » Lui et sa famille sont submergés par l’effusion d’amour et d’inquiétude dont tout le monde a fait preuve. Vous aurez bientôt de ses nouvelles. Mais il va très bien !!! »

Je viens de raccrocher avec Bob et il va très bien ! Plaisanter et japper et plaisanter. Lui et sa famille sont submergés par l’effusion d’amour et d’inquiétude dont tout le monde a fait preuve. Vous aurez bientôt de ses nouvelles. Mais il va très bien !!! – David Crossvid (@davidcrosss) 30 juillet 2021

Lorsque l’incident s’est produit, Bob Odenkirk était sur le tournage de Tu ferais mieux d’appeler Saul pour tourner un épisode de la sixième et dernière saison. Il se serait effondré et aurait perdu connaissance avec les ambulanciers paramédicaux qui l’ont emmené d’urgence dans un hôpital local peu de temps après. Il a depuis été révélé qu’Odenkirk souffrait d’un « incident cardiaque » mais qu’il se rétablissait bien. Cette nouvelle mise à jour de Cross ne fait qu’apporter un soulagement supplémentaire à tous ceux qui avaient initialement craint le pire.

Odenkirk joue le rôle de Saul Goodman depuis Breaking Bad avait dominé le petit écran comme l’une des émissions de télévision les plus populaires. C’était son personnage de tout le monde de recevoir une série dérivée car Odenkirk brillait si bien dans son rôle d’escroc devenu avocat. Il a impressionné les fans et les critiques avec sa performance en tant que Jimmy « Saul Goodman » McGill qui ajoute beaucoup de profondeur à son personnage que les fans n’ont pas compris dans la série originale.

Auparavant, Odenkirk et Cross ont joué dans la série de sketchs comiques Mr. Show avec Bob et David. La série a été diffusée pendant quatre saisons entre 1995 et 1998, composée de sketches d’Odenkirk et de Cross avec des comédiens invités spéciaux comme Paul F. Tompkins, Sarah Silverman, Jack Black, Mary Lynn Rajskub et Scott Aukerman. Il a été nominé pour quatre Primetime Emmy Awards et reste un favori culte pour les fans de longue date des deux comédiens.

Plus récemment, Odenkirk a fait le plein John Wick dans le film d’action Personne. Le rôle est beaucoup plus physique que tout ce que les fans avaient vu d’Odenkirk auparavant et sa performance a été largement acclamée par les téléspectateurs et les critiques. Ilya Niashuller réalisé à l’aide d’un script de John Wick créateur Derek Kolstad avec le film avec également Connie Nielsen, RZA et Christopher Lloyd. Il a été question très tôt d’une suite, mais rien n’est officiellement en développement pour le moment.

Tout le meilleur à Odenkirk pour son rétablissement continu. Les fans ont hâte de voir ses derniers épisodes en tant que Saul Goodman sur Tu ferais mieux d’appeler Saul, mais ce qui est plus important que toute autre chose, c’est la santé de Bob. La nouvelle mise à jour sur Odenkirk nous vient de David Cross sur Twitter.

