Bob Odenkirk est un homme de famille dangereux dans la première bande-annonce pour personne

Ce matin apporte notre premier regard (bande rouge) sur le prochain film d’action avec Bob Odenkirk donnant des coups de pied bien plus que prévu.

Aimez-vous les acteurs plus âgés qui battent la merde de tout, avec un soupçon de comédie et réussissent à avoir l’air cool tout autour. Alors jetez un coup d’œil à la première bande-annonce de Nobody!

De toute évidence, le John Wick comparaisons, ainsi que quelques Pris les vibrations vont arriver mais franchement je m’en fiche. Cela ressemble à une quantité ridicule de plaisir avec une action solide. C’est un premier regard impressionnant et j’ai hâte d’en voir plus.

Parfois, l’homme que vous ne remarquez pas est le plus dangereux de tous. Le gagnant des Emmy Awards Bob Odenkirk (Better Call Saul, Breaking Bad) incarne Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Personne.

Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake (Gage Munroe, The Shack), est déçu par lui et sa femme, Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman), semble s’éloigner encore plus.

Les séquelles de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux (le célèbre acteur russe Aleksey Serebryakov, McMafia d’Amazon) – et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.