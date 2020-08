Boah! Max Buskohl, star du DSDS méconnaissable

08/02/2020 18:56 après-midi

Certains anciens candidats au DSDS ont radicalement changé entre-temps – dont Max Buskohl.

Le désormais âgé de 31 ans était dans la quatrième saison du casting en 2007 dans le top 5. Finalement, il a décidé de partir tôt car RTL ne voulait pas décrocher un contrat pour son groupe «Empty Trash». Il n’est donc devenu que volontairement, involontairement, quatrième et depuis, il fait de la musique avec son groupe.

Même alors avec une frise frappante

Le regard du musicien était particulièrement frappant. Avec ses longs cheveux filandreux, sa frange coupée en diagonale et son charmant style à bascule, il a fait battre plus vite le cœur du public féminin.

Aussi intéressant:

Jaw, c’est toi?

Il ne ressemble plus à ça! Son profil Instagram pourrait aussi être celui d’une star hollywoodienne, plus précisément, voire celui d’une personne bien connue.

Le chanteur se montre maintenant avec beaucoup de barbe et de cheveux sauvages remontés vers le haut – et ressemble donc étonnamment à l’acteur Kiefer Sutherland.

Source: instagram.com

Il le prend avec humour

Et non seulement ses fans trouvent cela assez amusant, mais Buskohl lui-même peut aussi en rire et a posté une photo de lui sur Insta et à côté de celle de Sutherland. Il a écrit: “Kiefer Sutherkohl”.

Source: instagram.com

Les cheveux longs sont de l’histoire

Même sur le visage, il ressemble d’une manière déroutante à l’étoile “24” avec le regard impur et barbu et les cheveux poussés. Les changements radicaux de coiffure ne sont pas nouveaux pour l’ancien participant DSDS. Jusqu’à il y a quelques semaines, il portait encore une très longue crinière sur le dos.

Soit dit en passant, le père de Max est Carl Carlton (en fait Karl Walter Ahlerich Buskohl), qui a joué dans de grands groupes internationaux et a travaillé avec des musiciens de renommée mondiale, notamment Earthband de Manfred Mann ou Peter Maffay et Udo Lindenberg.