BMW. Gamme électrifiée renforcée avec les nouvelles 320e et 520e de 204 ch

BMW élargira son offre de véhicules hybrides rechargeables avec l’introduction de deux nouvelles versions des séries 3 et 5.

Les 320e et 520e désignées, respectivement, seront proposées dans deux types de carrosserie – berline et touring – et la marque allemande devrait arriver chez les concessionnaires européens dès mars prochain.

BMW 320e berline

La chaîne cinématique combine un quatre cylindres à essence, quatre litres de 163 ch et un moteur électrique, offrant une puissance maximale de 204 ch et un couple maximal de 350 Nm.

La chaîne cinématique comprend également une transmission automatique à huit rapports qui distribue la puissance et le couple aux roues arrière ou aux quatre roues.

La marque annonce une accélération de 0 à 100 km / h de 7,6 secondes pour la 320e berline et de 7,9 secondes pour la 320e Touring, ainsi qu’une vitesse de pointe de 225 km / h et 220 km / h, respectivement.

À son tour, la 320e xDrive Touring a besoin de 8,2 secondes pour passer de 0 à 100 km / h et peut atteindre une vitesse de pointe de 219 km / h. Les 520e Sedan et 520e Touring accélèrent de 0 à 100 km / h en 7,9 et 8,2 secondes, respectivement, et affichent une vitesse de pointe de 225 km / h et 218 km / h.

Vitesse maximale de 140 km / h en mode électrique

Les nouvelles BMW 320e et 520e peuvent rouler jusqu’à une vitesse de 140 km / h en mode électrique, avec l’autonomie en cycle WLTP entre 48 et 57 km pour la 320e berline, de 46 à 54 km pour la 320e Touring, 41 à 55 km pour la 520e berline et de 41 à 51 km pour la 520e Touring.

D’une capacité de 12 kWh, la batterie a été montée sous les sièges arrière et peut être chargée avec une puissance de 3,7 kW, ce qui nécessite 2,6 heures pour récupérer jusqu’à 80% de capacité, tandis que la charge complète prend 3,6 heures.

BMW 320e Touring

Le réservoir de carburant a une capacité de 40 litres dans le 320e et de 46 litres dans le 520e. À son tour, la capacité du coffre à bagages est de 375 litres et 410 litres dans la 320e berline et la 520e berline, respectivement, passant à 410 litres et 430 litres dans les versions Touring de ces deux modèles.

L’équipement standard comprend BMW Live Cockpit Plus, avec Connected Package Professional, qui permet aux conducteurs d’utiliser les services numériques de la marque allemande, la climatisation, le chauffage d’appoint et le préchauffage intérieur à l’aide d’une application smartphone dédiée.

Prix ​​à partir de 49 mille euros

Les prix de ces nouvelles versions ont également été dévoilés, pour le Portugal, avec la berline berline Série 3 G20 présentant une valeur de base, en l’occurrence le moteur 320e Auto, de 49 000 euros. Ceci, alors que la 320e Auto, est proposée pour un peu plus de 1 500 euros.

BMW 520e berline

Passant au moteur PHEV Série 5, il est proposé, sur le marché national, à des prix de vente conseillés de 61 400 € (520e Auto) et 64 200 € (520e Auto Touring).

Enfin, désormais également disponible chez nous, le nouveau Coupé Série 4 électrifié (G22), dans les moteurs 430d xDrive Auto 48V et M440d xDrive Auto 48V. Le premier, à partir de 64 600 € et le second à partir de 82 700 €.

