BMW étend sa gamme hybride rechargeable avec les nouvelles 320e et 520e

Avec l’électrification à «l’ordre du jour», BMW a décidé de renforcer sa gamme d’hybrides brancher avec le nouveau BMW 320e et 520e, qui rejoignent les 330e et 530e déjà connus.

Pour les animer est un moteur essence de quatre cylindres de 2,0 l et 163 ch auquel est associé un moteur électrique qui permet une puissance maximale combinée de 204 ch alors que le couple est fixé à 350 Nm.

En traction arrière ou intégrale, les BMW 320e et 520e disposent toujours d’une transmission automatique à huit rapports (convertisseur de couple). Quant aux carrosseries, les deux modèles seront disponibles au format berline et fourgon (alias Tournée chez BMW).

Économique, mais rapide

Dans la berline à propulsion arrière 320e, 100 km / h arrive en 7,6 s (la 320e Touring a besoin de 7,9 s) et la vitesse maximale est fixée à 225 km / h (220 km / h dans la fourgonnette). La 320e xDrive Touring parcourt le 0 à 100 km / h en 8,2 secondes et atteint 219 km / h.

Quant à la 520e, en format berline, il faut 7,9 secondes pour atteindre 100 km / h (la fourgonnette le fait en 8,2 secondes) et la vitesse maximale est fixée à 225 km / h et 218 km / h, respectivement. Tous deux capables d’atteindre 140 km / h en mode 100% électrique, les 320e et 520e n’ont pas d’autonomie dans ce mode si différent.

La berline 320e annonce une autonomie électrique entre 48 et 57 km (cycle WLTP); la 320e Touring entre 46 et 54 km; la berline 520e entre 41 et 55 km et la 520e Touring entre 45 et 51 km. Le point commun à tous est l’utilisation d’une batterie de 12 kWh (34 Ah) qui peut être chargée jusqu’à 3,7 kW, nécessitant 3,6 heures pour une charge complète (2,6 heures si vous voulez passer de 0 à 80%).

Située sous les sièges arrière, la batterie finit par «facturer» la capacité du coffre à bagages, qui est inférieure à celle des autres séries 3 et 5 non hybrides. De cette façon, la berline 320e dispose d’un coffre à bagages de 375 litres, tandis que la berline 520e offre 410 litres. Les fourgonnettes, la 320e Touring et la 520e Touring ont respectivement 410 litres et 430 litres.

Avec le lancement sur le marché prévu pour mars, les prix des nouvelles BMW 320e et 520e sont, pour l’instant, inconnus.