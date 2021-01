BMW confirme la présentation du premier M électrifié pour 2021

Profitant de la présentation des résultats pour 2020, la division BMW M a annoncé l’apparition de la première BMW M électrifiée, toujours dans l’année 2021 en cours. La date a fini par être révélée de manière quelque peu discrète, bien que bien en vue…

L’annonce, qui est même passée inaperçue au départ, a été faite à travers une image de la «BMW City» fictive, dans laquelle le pick-up M3 E92 inhabituel mais bien connu apparaît sur la photo, avec un caractères à la porte. Où vous pouvez lire, entre autres mots, « Electric » et « 26 2021 ».

Selon Motor1, les deux chiffres dénoncent la semaine de 2021 où la première BMW M électrifiée fera son apparition – la semaine 26, soit entre le 28 juin et le 4 juillet.

Malheureusement, l’image, qui fait partie d’un film publicitaire tourné par la marque munichoise, ne révèle tout simplement pas quel modèle M gagnera le droit de faire l’histoire, depuis le pick-up, même parce qu’il s’agit d’un ponctuelsera, à l’improviste, hors de question. Depuis, dans un communiqué déjà rendu public, le constructeur révèle seulement que «M GmbH présentera pour la première fois une voiture performante, alimentée à l’électricité».

La nouvelle BMW M5 CS fait ses débuts en janvier avec 635 chevaux

Tout aussi inconnue, c’est l’option en termes de système de propulsion, à savoir, qu’il s’agisse d’un EV pur ou d’un hybride. Avec certaines rumeurs soulignant qu’il pourrait s’agir de la version la plus puissante et la plus performante de la future BMW i4, tandis que d’autres parlent de l’introduction d’un hybride rechargeable X8 M.

M4 Convertible et M5 CS également en route

Quel que soit le choix, il est certain qu’avec le premier M électrifié, le M4 Cabriolet apparaîtra également, «à temps pour la saison la plus chaude», que l’on peut lire dans le même communiqué de presse.

Le dernier teaser de M5 CS

Pour plus tard, cela ressemble à ceci, la très attendue M3 Touring, qui, selon BMW, est toujours en développement. Il est donc également attendu par le M5 CS, une version de la Série 5 avec plus de puissance et moins de poids, et dont la présentation est prévue pour les prochains jours.

De plus, BMW annonce également que tous les modèles actuellement disponibles avec boîte de vitesses manuelle auront désormais des versions Compétition, disponibles uniquement avec la transmission automatique à huit rapports Steptronic avec Drivelogic, fournie par ZF.

Décision qui, entre autres changements, conduira au prochain M2 Competition de perdre la box DCT, au détriment de la solution ZF.

BMW M3 et M4

M3 et M4 avec xDrive

Enfin, BMW a également révélé que les nouvelles M3 et M4 seront également proposées, à partir de l’été prochain, avec le système de traction intégrale xDrive. Une nouveauté pour les deux modèles.

Malgré tout, le nouveau directeur de la division M, Markus Flasch, a déjà annoncé que, la plus grosse nouvelle, devrait arriver en 2022, la qualifiant même «d’une année pleine de surprises». Ou ne pas célébrer la division M un demi-siècle d’existence …

