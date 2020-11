Blueface permet à un fils de 3 ans de les conduire au magasin

Javaughn et son père, au volant.

Les singeries de Blueface sont bien connues du monde du hip-hop. Le jeune rappeur n’a jamais semblé se soucier de ce que les gens pensent de lui, et il continue de le montrer. Blueface et son fils Javaughn, âgé de 3 ans, ont récemment parcouru le quartier en voiture et le rappeur a filmé toute l’expérience. Les fans ont commencé à critiquer sa parentalité parce que Javaughn est sur les genoux de son père, apparemment au volant de la voiture. De toute évidence, Blueface doit aussi avoir sa main sur le volant. Cependant, Internet a commencé à dénigrer Blueface en raison du manque de sécurité global. Avoir un enfant sur vos genoux en conduisant, non attaché, est extrêmement dangereux. « Les négros morts essaient de faire enlever leurs enfants », a écrit un utilisateur de Twitter. « J’espérais qu’il était un meilleur père que le rappeur, mais il a saccagé les deux. Mettez-le dans un siège d’auto », a écrit un autre. Blueface et sa petite mère vont et viennent depuis le lycée, mais ils semblent avoir une bonne relation en matière de coparentalité. Pensez-vous que Blueface est imprudent ici, ou pensez-vous que le vers Twitter réagit de manière excessive? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.