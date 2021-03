Blue Origin va transformer sa fusée en une centrifugeuse géante: raison? simuler la gravité lunaire pour la NASA

Origine bleue, La société aérospatiale de Jeff Bezos, met à jour sa fusée phare. Le géant New Shepard, fusée de lancement suborbitale réutilisable, sera mis à jour dans sa prochaine itération pour simuler la gravité de la Lune. Comment? Transformer essentiellement la capsule du navire en une centrifugeuse.





Sur la Lune, la gravité n’est qu’un sixième que ce que nous avons sur Terre. Par conséquent, pour explorer et mieux comprendre notre satellite, nous devons simuler correctement ses conditions. Il s’avère que simuler la gravité de l’autre endroit n’est pas si simple et pour cela il faut d’abord quitter la Terre pour échapper à sa gravité. Une fois à l’extérieur, l’une des façons de le faire est d’utiliser la force centripète.

Capsule actuelle du New Shepard de Blue Origin.

Force centripète? C’est la force qui est générée dans une centrifugeuse, qui tend à rapprocher les objets de l’axe de rotation du récipient dans lequel ils se trouvent. Par conséquent, si un navire commence à tourner sur lui-même dans l’espace, génère sa propre gravité. Selon la vitesse à laquelle il tourne, il générera plus ou moins de gravité.

Tel que rapporté par la NASA, Blue Origin développe une nouvelle itération de sa fusée Blue Shepard pour lui fournir le capacité à tourner sa capsule sur elle-même. Avec une vitesse d’environ onze rotations par minute, ils espèrent se rapprocher des conditions de gravité sur la Lune.

Avec cette « centrifugeuse géante » à l’intérieur de Blue Origin, les chercheurs et les astronautes pourront simuler les conditions de gravité lunaire pendant environ deux minutes de vol. Très peu de temps, bien que très comparé aux méthodes actuelles qui donnent à peine quelques secondes de gravité lunaire.

Blue Origin, la NASA et la Lune

Blue Origin pense que ce nouveau New Shepard sera prêt pour 2022 et permettra des expériences avec la gravité lunaire. L’un de ses principaux clients à cet égard sera la NASA, qui soutient et finance une partie du projet. Parce que? Parce que Blue Origin va jouer un rôle important dans la mission Artemis de la NASA de retourner sur la Lune.

En plus des expériences de gravité lunaire et du New Shepard, Blue Origin a une implication directe dans Artemis (retardée pour le moment). En collaboration avec Northrop Grumman, Draper et Lockheed Martin, il développe l’atterrisseur humain pour la Lune.

