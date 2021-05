Blue Origin de Jeff Bezos lancera son premier vol d’astronaute le 20 juillet et vous pouvez enchérir pour un siège

Jeff Bezos’ Origine bleue vise à lancer sa toute première mission avec équipage à une date déjà ancrée dans l’histoire des vols spatiaux, et vous pouvez enchérir pour un siège sur ce vol.

La société vise le 20 juillet pour le lancement de son premier astronaute Nouveau véhicule Shepard , qui est conçu pour emmener des personnes et des expériences scientifiques lors de brefs voyages dans l’espace suborbitaire.

À cette date en 1969, la NASA Mission Apollo 11 atterri sur la surface lunaire, et Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à mettre le pied sur un monde au-delà de la Terre.

Pour poursuivre les parallèles historiques: Blue Origin a fait l’annonce du lancement de l’astronaute aujourd’hui (5 mai), le 60e anniversaire du tout premier vol spatial humain des États-Unis, qui a envoyé un astronaute de la NASA Alan Shepard lors d’une escapade de 15 minutes dans l’espace suborbitaire. New Shepard porte le nom de ce pionnier du vol spatial.

La vue depuis un siège sur la première étape du nouveau vaisseau spatial Shepard de Blue Origin lors d’un vol d’essai suborbital le 14 avril 2021. (Crédit d’image: Blue Origin)

L’annonce a également révélé que l’un des six sièges de New Shepard le 20 juillet sera occupé par le gagnant d’une vente aux enchères en ligne en trois phases, qui s’est ouverte aujourd’hui.

La première phase, qui se déroule jusqu’au 19 mai, consiste en des enchères en ligne scellées, ont écrit les représentants de Blue Origin dans un description de la vente aux enchères . Il passe ensuite aux enchères en ligne non scellées et se termine par une vente aux enchères en ligne en direct le 12 juin. Vous pouvez découvrir comment enchérir sur la vente aux enchères de sièges New Shepard sur le site Web de Blue Origin.

« Le montant de l’offre gagnante sera reversé à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, pour inciter les générations futures à poursuivre une carrière dans les STEM. [science, technology, engineering and math] et aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace », a écrit Blue Origin dans la description.

New Shepard se compose d’une fusée et d’une capsule, toutes deux réutilisables. La fusée redescend sur Terre pour un atterrissage vertical motorisé peu de temps après le décollage, et la capsule atterrit doucement sous des parachutes après avoir terminé son voyage dans l’espace suborbitaire.

À ce jour, Blue Origin a effectué 15 missions de test sans équipage avec New Shepard. Le vol suborbital le plus récent, que la compagnie a facturé comme « répétition de l’astronaute », a eu lieu le 14 avril.

Le principal concurrent de Blue Origin dans l’industrie du tourisme spatial suborbital, Virgin Galactic, a deux vols spatiaux avec équipage à son actif. L’avion spatial piloté VSS Unity de Virgin Galactic a atteint la frontière finale pour la première fois en décembre 2018, puis l’a fait à nouveau en février 2019 . Virgin Galactic n’a pas encore commencé à voler des clients; VSS Unity termine toujours sa campagne d’essais en vol.

Le prix le plus récent du billet de Virgin Galactic était de 250 000 €. Blue Origin n’a pas annoncé combien il facturera pour un siège à bord du New Shepard.