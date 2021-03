Blue Ivy rend hommage à papa Jay-Z et transforme Grammy en un gobelet

Entre eux, Beyonce et Jay-Z ont à peu près accaparé le marché des Grammy Awards. Elle en a 28; il en a 23. Et dimanche, leur fille Blue Ivy Carter lui a valu la première place, ce qui en fait la deuxième plus jeune récipiendaire de la plus haute distinction musicale.

Il n’est donc pas surprenant qu’ils en réutilisent au moins un!

Beyonce a partagé une paire de jolies photos de Blue Ivy utilisant son Grammy comme gobelet. Beyonce / Instagram

Beyonce elle-même nous a expliqué comment tout cela fonctionnait dans une superbe chronologie de montage vidéo Instagram jeudi, qui présentait son discours de remerciement, suivi d’images d’elle à chacune de ses cérémonies gagnantes, le tout sur l’air de sa «Black Parade».

Blue Ivy, 9 ans, a remporté son premier Grammy dimanche. Beyonce / Instagram

Mais ensuite, elle s’est faufilée dans un couple de Blue Ivy juste pour le plaisir – avec la fillette de 9 ans regardant directement la caméra avec un beau casque, l’un de ses câlins avec un Grammy tout en portant une couronne … et un dans lequel elle inverse le haut-parleur du gramophone Grammy et buvant dans une paille trempée à l’intérieur, comme si c’était un gobelet!

Jay-Z, sa fille Blue Ivy Carter et Beyonce assistent à la 60e cérémonie des Grammy Awards en 2018. Kevin Mazur / Getty Images pour NARAS

Maintenant, ce n’est pas juste un caprice de jeunesse; Blue Ivy ne manque aucun respect à la récompense. C’est en fait un cri visuel à son père.

En 2014, alors qu’il décrochait un Grammy pour la meilleure collaboration rap / chantée, il a plaisanté: «Je veux dire à Blue, ‘Papa a eu une tasse en or pour toi», a-t-il dit, puis a tourné le Grammy sur le côté.

Eh bien, Blue Ivy n’a pas oublié!

Toute la famille Carter a des raisons d’être excitée: Blue Ivy a gagné plus tôt dans la journée pour avoir travaillé sur la chanson de sa mère « Brown Skin Girl », et avec ses victoires dimanche soir, Beyonce est devenue l’interprète la plus honorée de l’histoire des Grammy. Elle a qualifié la victoire de «écrasante».

Jay-Z tient son Grammy aux 56e Grammy Awards en 2014. Michael Tran / FilmMagic

«En tant qu’artiste, je crois que mon travail et tous nos emplois sont de refléter le temps», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement. « Et ça a été une période si difficile. Alors je voulais élever, encourager et célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier. »

Clairement, Blue Ivy fait partie des inspirés!