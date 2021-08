Bloodsport pourrait jouer dans sa propre série ou son propre film

La brigade suicide, le film réalisé par James Gunn et sorti cette année, il a présenté de nombreux personnages au DC Univers étendu. L’un d’eux a puissamment attiré l’attention du public : Sport de sang, joué par le charismatique Idris Elbe. A cette occasion, agissant comme un leader qui marque le terrain avec une présence physique imposante et une habileté avec les armes. Certains pensaient que l’acteur allait remplacer Will Smith Quoi AbattuMais Gunn avait d’autres plans.







Une forte rumeur sur Internet indiquait la possibilité que l’univers de La brigade suicide continuer à se développer avec une série ou un film qui se concentrerait sur Sport de sang. Gardez à l’esprit que la bande de méchants fait de très bons chiffres dans HBO Max et aussi que Jean Cena aura son propre spectacle de Pacificateur.

Bloodsport : film ou série ?

Dans ce contexte, le caractère de Idris Elbe est idéal pour continuer avec cette section du DC Univers étendu. Peut-être pas de la manière dont l’acteur rêve, face Superman, mais sûrement avec une intrigue intéressante qui profite de cet assassin qualifié et de son histoire. Verra-t-on un peu plus la relation qu’il entretient avec sa fille ? Resterez-vous en contact avec Amandine Waller?

La possibilité que James Gunn faire avancer ce projet. La vérité est que le réalisateur a l’intention de rester lié au DC Univers étendu et Sport de sang ce serait un lieu logique pour le cinéaste de continuer à partager sa vision avec le public de la marque. Important! Gunn finira de travailler sur gardiens de la Galaxie l’année prochaine. Peut-être que 2023 est l’année de Bloodsport.

Idris Elbe surpris les habitants et les étrangers avec son interprétation de la « Leader » du Escouade Suicide qui était arrivé en prison après avoir envoyé Superman aux soins intensifs avec une balle de kryptonite. Certes, les dirigeants de Warner ils ne veulent pas manquer l’occasion de profiter de l’image positive du personnage avec plus de contenu mettant en vedette l’interprète. Bienvenue Bloodsport !