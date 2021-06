BloodRayne Betrayal: Fresh Bites enfonce les dents dans PS5, PS4

BloodRayne Betrayal, le jeu de plateforme culte à défilement latéral PlayStation 3 de WayForward, obtient un remasterisation PS5 et PS4 sous la forme de Fresh Bites. Il n’y a pas de date pour la réédition pour le moment, bien qu’il soit disponible numériquement et physiquement, avec Limited Run Games remplissant à nouveau les fonctions de ce dernier.

Vous devez vous attendre à des visuels mis à jour et à des dialogues réenregistrés, avec Laura Bailey et Troy Baker reprenant respectivement leurs rôles de titulaire Rayne et Kagan. La difficulté de l’original sera également rééquilibrée – c’était tristement célèbre – alors même si vous pourrez toujours vous tester si vous le souhaitez, il y aura aussi quelques options plus faciles pour tout le monde.

Découvrez la bande-annonce intégrée ci-dessus.