Blizzard teste un grand changement dans le choix controversé de Shadowlands

Blizzard Entertainment teste actuellement la prochaine version World of Warcraft expansion, Shadowlands;

où les joueurs se dirigent vers l’au-delà. Là, nous devrons faire un choix sérieux et nous engager à l’un des quatre Alliances en échange de puissantes capacités et cosmétiques. C’est une caractéristique clé de Shadowlands, et une grande partie de cela était l’idée que ce serait un choix permanent. Maintenant, Blizzard teste une méthode de modification des clauses restrictives, ce qui pourrait résoudre le plus grand débat de la prochaine extension.

Chaque World of Warcraft L’expansion a quelques systèmes de fin de partie qui déterminent comment les joueurs passeront leur temps. Dans les extensions précédentes, cela prenait la forme d’un tournoi de joute géant, ou de l’amélioration et du maintien d’une garnison pleine de stations et de quêtes utiles. Dans Shadowlands, l’un des principaux systèmes est les alliances, où les joueurs choisissent l’une des quatre factions dans les zones qu’ils viennent de connaître. Ensuite, ils ont accès à un scénario exclusif, à des compagnons, à des capacités uniques, à une base évolutive et plus encore. Alors que les héros d’Azeroth réparent les choses dans les Shadowlands, les Alliances les récompensent avec une armure douce ou un hibou cool.

Au début, Blizzard est resté ferme sur la décision d’en faire une décision permanente.

Il est clair que Shadowlands se concentre sur le choix du joueur. Tandis que Bataille pour Azeroth a offert quelques décisions de dialogue, ShadowlandsLe choix est basé presque entièrement sur les Alliances, et rendre le choix permanent donnerait aux joueurs une décision sérieuse et percutante. Les joueurs ont également la possibilité d’échantillonner chaque faction au fur et à mesure de leur progression, ce qui facilite le choix sans trop de surprise.

Cependant, les joueurs se sont inquiétés car le choix du Covenant pourrait se révéler aussi puissant. La crainte était que, disons, un mage qui choisissait de se ranger du côté du Kyrian of Bastion en raison des cosmétiques cool se rende compte soudainement qu’elle avait choisi une faction qui fait beaucoup moins de dégâts. Peut-être qu’elle pourrait même être refusée pour des groupes et des raids par les raiders les plus acharnés du jeu, en raison de son désavantage.

Maintenant, site communautaire Wowhead a noté l’existence d’une capacité à changer de factions. Ce n’est pas un processus simple; il existe plusieurs fenêtres de confirmation. De plus, si le joueur souhaite rejoindre son alliance d’origine, il doit regagner cette confiance grâce à une chaîne de quêtes plus longue et plus complexe. Parce que c’est sur le domaine de test, tout cela est ouvert à l’itération et au changement; rien de tout cela n’est gravé dans la pierre. Cependant, il semble que Blizzard a déjà résolu l’un des plus gros problèmes attendus de l’extension pendant la version bêta.