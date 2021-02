Blizzard publie le programme BlizzConline pour la convention en ligne à la mi-février

Le monde est sous le choc du COVID-19 depuis environ un an maintenant, tout ayant été dérangé par la pandémie mondiale. Dans la communauté des joueurs, de nombreux joueurs s’attendent aux changements après toute une année 2020 d’événements et de conférences annulés.

Blizzard a déplacé sa conférence annuelle, la BlizzCon, en février plutôt que dans la machine à sous originale de novembre 2020. Ils ont également décidé de tenir l’événement entièrement en ligne pour encourager la distanciation sociale, rendant tout visible à partir de leurs flux.

Mieux encore, tous les flux seront gratuits, plutôt que le coût d’un ticket – virtuel ou autre – étant nécessaire comme d’habitude! Cela signifie que tout le monde pourra participer aux streams pour voir ses actualités sur les jeux.

Blizzard a publié le calendrier de l’événement les 19 et 20 février, qui se tiendra à seulement une semaine d’aujourd’hui (au moment de la rédaction de cet article). La première heure de 17 h 00 HNE à 18 h 10 HNE sera la cérémonie d’ouverture sur tous les canaux.

Ceux qui guettent World of Warcraft verra le segment «Et maintenant» de 6h10 à 6h40. À partir de là, l’événement passera au segment Deep Dive avant de passer la dernière heure et demie sur les «Voices of the Afterlife».

Si vous regardez Hearthstone, vous verrez deux événements, avec un segment Deep Dive de 18 h 10 à 18 h 55. Après cela, le reste de la journée sera consacré à l’expédition Battlegrounds.

Les fans de Diablo auront leur What’s Next de 6h10 à 6h50, se déplaçant vers une table ronde des développeurs de 19h à 19h40 et un entretien individuel avec Brom, un légendaire Diablo artiste. Ensuite, la journée se terminera par le Diablo Deep Dive.

Overwatch aura trois événements, avec un Overwatch 2 Dans les coulisses se déroulant de 6h10 à 6h50. Ensuite, les joueurs auront les Voix d’Overwatch jusqu’à 20h20, pour passer à une interview avec le directeur musical Derek Duke.

Enfin, les fans de StarCraft pourront voir l’événement StarCraft Legends de 18h10 à 20h20. Cet événement présentera des joueurs professionnels confrontés à StarCraft et StarCraft 2 en tant qu’équipe pour «la gloire d’une époque». Ensuite, Tempête De Neige donne un rapide aperçu des coulisses des premiers jeux.

Ce n’est que l’horaire du 19 février! Le 20 février a également une liste de nouveaux événements pour tous les jeux de la franchise Blizzard, aidant à arrondir les choses pour les joueurs et les téléspectateurs. Bien que ce ne soit peut-être pas tout à fait la BlizzCon que tout le monde attend, la BlizzConline est un substitut incroyable à un événement que les fans de Blizzard attendent avec impatience toute l’année.