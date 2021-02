Blizzard présente la classe Rogue dans Diablo IV avec sa formidable agilité

Dessinez votre arc, coupable, qui avec vos flèches mortelles, vous leur donnerez beaucoup d’utilité avec la classe Rogue dans Diablo IV.

Diablo était sans aucun doute l’un des noms les plus excitants que l’on pouvait espérer à la BlizzCon (ou «BlizzcOnline», comme cela se déroule cette année) et nous n’avons pas été déçus: il est de retour, amenant avec lui l’annonce du nouveau Classe de voleur dans Diablo IV, du matériel vidéo et des détails sur notre retour dans le monde sombre de Sanctuary.

La grande nouvelle est le voyou, une classe qui mélange les compétences de l’assassin Diablo II et du chasseur de démons Diablo III avec les siennes.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela complétera la force du barbare et les capacités élémentaires de la sorcière. Compter sur les capacités de dégâts en fonction de la statistique des compétences (retour avec force, intelligence et volonté) à la fois en mêlée et à distance.

Il combinera les coups de couteau avec des poisons, des pièges, de la magie et des tactiques connues de ses prédécesseurs.

Rogue est la quatrième classe jouable confirmée pour Diablo IV, mais il y en aura une de plus qui sera officiellement annoncée à l’avenir. En l’absence de date de sortie, nous devrons nous contenter de cela et de revoir les ambitions que Blizzard réserve pour cette suite tant attendue.

Comme nous le savons déjà, le jeu proposera une histoire sombre qui tourne autour de Lilith. Elle est la mère de Sanctuary et le premier Nephalem; ainsi que (pour la première fois de la série) un monde ouvert sans charges et de nombreux ajustements à la progression et à la personnalisation des personnages beaucoup plus en phase avec les demandes des joueurs.