Blizzard lance une collection Arcade avec « The Lost Vikings »

Blizzard Entertainment a annoncé une Collection d’arcade pour commémorer son 30e anniversaire lors de la BlizzCon 2021.

Le Arcade Collection rassemble trois de ses jeux classiques, qui seront disponibles à la fois dans leurs versions originales et dans de nouvelles éditions définitives avec des fonctionnalités supplémentaires.

Le premier est le jeu de plateforme de puzzle de 1992 « Les Vikings perdus. » L’édition définitive sera une combinaison des différentes versions de la console, avec une musique et des graphismes mis à jour, Prise en charge multilingue, scénarios supplémentaires et prise en charge de jusqu’à trois joueurs en mode coopératif local.

Le suivant est Rock N ‘Roll Racing, un jeu de course et de combat de véhicules de haut en bas. L’édition définitive de ce jeu augmente le mode multijoueur en écran partagé de deux à quatre joueurs, prend en charge 16: 9, ajoute des conditions météorologiques telles que la neige et la pluie, et remplace la musique par des enregistrements mis à jour de la même chose.

Finalement, «Blackthorne» c’est un jeu de plateformes Style de flashback qui obtiendra une nouvelle zone dans l’édition finale qui ajoutera une nouvelle zone qui n’était auparavant visible que dans la version 32 bits, ainsi qu’une carte de style « Metroid » qui se développera au fur et à mesure que vous explorerez le jeu.

La collection Arcade est actuellement disponible dans le cadre de la collection « Blizzard Celebration » sur PC, mais est disponible séparément sur PS4, Xbox One et Switch.