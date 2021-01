Blizzard aurait déjà un remake de « Diablo II » en développement

Vicarious Visions, le studio responsable de «Trilogie Crash Bandicoot N Sane » et « Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2», Abandonnerait Activision rejoindre les rangs de travail de Tempête De Neige. Bien qu’il n’y ait toujours pas de données claires sur ce que l’entreprise recherche dans cette étude de développement, certaines options ont commencé à émerger qui, jusqu’à présent, semblent viables.

Le portail d’informations Bloomberg suggère que Visions vicariales ont été chargés de développer un remake de l’un des jeux les plus appréciés du catalogue de Blizzard: Diablo II. Cela ferait partie de la gamme de rééditions classiques de la société, telles que « StarCraft Remastered » et « Warcraft III: Reforgé».

Ces rapports découlent du bilan impressionnant de Visions vicariales au moment de la remasterisation de jeux classiques, il n’y aurait donc aucun doute sur les raisons pour lesquelles Tempête De Neige ont choisi d’exiger leurs services.

Le rapport garantit que Tempête De Neige a travaillé sur le remake de « Diablo II« Depuis l’année dernière, mais des changements majeurs auraient été apportés dans le courant de 2020. L’équipe 1 aurait été le studio qui travaillerait initialement sur le projet, cependant, la faible réponse reçue par »Warcraft III Reforged«Cela aurait changé ces plans.

Équipe 3, étude en charge du développement de « Diablo IV« Sera en charge de travailler sur le remake, avec Visions vicariales en tant qu’équipe de soutien. Il est mentionné que le jeu s’appellera « Diablo II: ressuscité»Ou jusqu’à présent, c’est le nom que l’entreprise utilise pour désigner le projet.

Jusqu’à présent, seules des rumeurs ont été entendues au sujet de cette nouvelle version de « Diablo II», On s’attend donc à ce que plus de détails soient présentés au public via le BlizzCon, qui aura lieu du 19 au 20 février. Aucune date estimée pour le lancement de « Diablo IV».