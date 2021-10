Blizzard a donné des gains aux joueurs après être devenu la cible du boycott

Blizzard Entertainment, une société de jeux, a déclaré vendredi qu’elle n’interdisait pas le vainqueur des jeux e-sport parce qu’il soutenait les manifestations à Hong Kong alors qu’ils tentaient de minimiser la controverse. Pendant environ une semaine, l’entreprise a fait face à des réactions négatives de la part des jeux, des politiciens et des employés américains pour l’interdiction et le retrait de Ng Wai Chung de son prix en argent. Après cela, la société a accepté de lui remettre le prix en argent et de réduire son interdiction à six mois.

Ng est un joueur des régions d’Asie qui est célèbre sous son nom Blitzchung vient de remporter un match important au tournoi Hearthstone Grandmasters où il a dit en mandarin que Libère Hong Kong, apporte une révolution de l’époque, dans une interview Livestream qui a été pas bien reçu.

Plus tard, le président de Blizzard précise que ses opinions sur le sujet n’ont pas été déterminantes dans la décision. Allen Brack a partagé cela dans la publication en ligne à la communauté des joueurs.

La relation de l’entreprise n’a aucun effet sur la décision prise par l’entreprise.

Il a dit que le joueur enfreint les règles et il l’a accepté en connaissant bien les conséquences.

Blizzard a eu beaucoup de problèmes de la part des joueurs car ils ont décidé de les boycotter après que Blizzard ait refusé à Blitzchung son prix en argent de 10 000 € et lui ait également imposé une interdiction d’un an.

Brack a déclaré que Blitzchung avait joué équitablement dans le tournoi, ce qui est la raison pour laquelle son prix en argent ne sera pas refusé. Les règles du jeu équitable sont également appliquées avant et après le jeu lorsque le joueur est reconnu comme le gagnant.

Hearthstone est très populaire dans la communauté des jeux en ligne et est célèbre pour jouer à un jeu de cartes en ligne qui est un jeu au tour par tour où chaque joueur a la chance de jouer ses mouvements.

