Blink-182, Billie Eilish, Drake et plus : line-up complet de Lollapalooza Argentine 2023

La pandémie de coronavirus a forcé la suspension d’événements massifs et Lollapalooza Argentine c’était l’un des nombreux festivals qui ont dû être annulés. Trois ans plus tard, ils sont revenus avec une nouvelle célébration de la musique avec des invités comme Miley Cyrus, A€AP Rocky, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters, Martin Garrix et Jane’s Addiction, entre autres. Mais ce n’est pas tout, puisqu’à la mi-mai L’édition 2023 a été officialisée et maintenant tous les artistes qui arriveront ont été confirmés.

Comme révélé il y a quelques mois à travers ses réseaux sociaux, la huitième édition de Lollapalooza Argentine aura lieu le week-end du 17, 18 et 19 mars 2023 à l’hippodrome de San Isidro, un lieu qui est déjà un classique de l’événement. Depuis fin septembre, le festival a commencé à diffuser de mystérieux messages et a ensuite révélé que le Line Up tant attendu arriverait ce mardi avec tous les musiciens et groupes. C’est déjà une réalité !

+ Programmation de Lollapalooza Argentine 2023 :

L’une des présences les plus marquantes est celle de Clignotement-182le groupe californien qui a annoncé sur son site que Tom De Longe rencontrera à nouveau Mark Hoppus et Travis Barker partir en tournée mondiale en 2023 et le festival de musique en Argentine les recevra pour la première fois. Les fans sont devenus méfiants lorsque son site Web a montré un message disant « en construction » et cette année, ils ont dissipé les doutes quant à un retour, mais tout cela a été une surprise pour son public.

Lolla 2023 recevra également Billie Eilish, Drake, Tame Impala, Rosalia et Lil Nas X comme têtes d’affiche. A eux s’ajouteront : Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, María Becerra, Trueno, Claptone, Kali Uchis, Fred Again, Tove Lo, You Point It Out, Alison Wonderland, Diego Torres, Dominic Fike, Chano, Bresh, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Melanie Martinez, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Gorgon City, Purple Disco Machine, Rise Against, Cigarrettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Aurora, Alvaro Díaz, Omar Apollo, John Summit, Cami, Gera MX, Callejero Fino, Yungblud, Sofi Tukker, Ryan Castro, Modest Mouse, Dante Spinetta, Rei, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Silvestre y la Naranja, 1915, Gauchito Club, Oddmami et Connie Islaentre autres.

+Billets pour Lollapalooza 2023

Après que les Early Birds et les préventes aient été épuisées, l’organisation a signalé que Le Pass 3 jours est désormais en vente au prix de 50 000 pesos argentins + frais de service sur la page All Access, avec possibilité de 6 versements sans intérêt pour les utilisateurs de Santander American Express. Pour le moment, ils n’ont pas été annoncés à quels jours chacun des artistes sera, mais cela sera annoncé dans quelques mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂