‘Bleach’ pour Valentine: Nirvana aura une réédition sur cassette rouge | 45S

Arrêtons d’imaginer ce 14 février plein de fleurs et de chocolats. Vient maintenant une meilleure option de cadeau: la réédition cassette rouge de Bleach, le premier album de Nirvana. Cette version totalement limitée à 500 exemplaires est en pré-vente via Tapehead City – un magasin exclusif de cassettes – et comme annoncé, ils sont épuisés!

Bien que sachant qu’il ne contient que les singles Love Buzz et Blew, cette présentation est très particulière et frappante pour tout fan de ce groupe mythique de grunge. Et nous parlons de leurs premiers singles sortis le 15 juin 1989 à l’origine. Une étape très particulière car bien qu’ils aient présenté une partie de leur premier album Bleach, ils ont donné lieu – très probablement – à leur œuvre la plus emblématique: Nevermind.

Comme l’indique la description de sa sortie, ‘[…]Kurt Cobain est décédé il y a 27 ans à l’âge de 27 ans. En hommage à Kurt et à cet album historique, nous vous proposons Nirvana «Bleach» Love Buzz Red Edition pour la Saint Valentin (14 février 2021).[…]».

Et, comme si c’était une coïncidence, le photographe anglais Richard Davis a montré quelques moments qu’il a capturés lors des premiers concerts de Nirvana avec, apparemment toujours Chad Channing à la batterie (juste avant que Dave Grohl ne prenne sa place). Fichiers incontournables.

Rêver de Nirvana

Dave Grohl, le batteur du célèbre groupe de grunge, a raconté en début d’année dans une interview pour Classic Rock à quel point il pense encore à une réunion avec Nirvana; à tel point qu’il continue d’en rêver. Découvrez la note complète ici!