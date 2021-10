Blake Shelton célèbre l’anniversaire de la «meilleure moitié» de Gwen Stefani avec une photo de mariage

Ils se sont dit « oui » il y a trois mois, et il ne fait aucun doute que Blake Shelton et Gwen Stefani célèbrent toujours la décision de faire passer leur romance au niveau supérieur.

Mais au cours du week-end, l’heureux couple avait aussi quelque chose d’autre à célébrer : l’anniversaire de la mariée.

Dimanche, Shelton s’est rendu sur Instagram pour marquer l’occasion avec une photo de leur mariage et un doux message en l’honneur de Stefani qui fête ses 52 ans.

« Joyeux anniversaire à ma meilleure moitié… ma FEMME !!!! » le chanteur country de 45 ans a écrit à côté d’une photo du couple partageant une danse lors de leur réception. « Je t’aime @gwenstefani! »

Quant à la fille d’anniversaire, elle a renvoyé ce sentiment en écrivant « love ux ❤️ », dans les commentaires sous ce post. Et sur son propre Instagram, le plaisir d’anniversaire s’est poursuivi.

Gwen Stefani rayonne alors qu’elle filme son mari Blake Shelton qui s’éloigne pendant sa fête d’anniversaire. gwenstefani/ Instagram

Stefani a partagé plusieurs clips de sa fête du grand jour sur son histoire Instagram, y compris une brève vidéo qui montre le hit-maker vertigineux portant une couronne d’anniversaire tout en filmant Shelton s’éloignant.

« C’est mon mari », dit-elle avec un grand sourire. « C’est mon mari! »

Et si elle a l’air éblouie dans ce clip, c’est parce qu’elle l’est, ce qu’elle a expliqué en s’extasiant sur son époux lors de sa première interview post-mariage.

« C’est le même gars que vous voyez, peu importe avec qui il est, ce qu’il fait », a déclaré Stefani lors d’un épisode du podcast « Tell Me About It ». « Je le regarde dormir et c’est le même gars. C’est juste un bon gars. Il est très réel et cohérent et authentique et c’est, je pense, ce qui est si attirant et pourquoi les gens l’aiment tant. «

Stefani et Shelton ont découvert leur amour l’un pour l’autre en 2015, lorsque les entraîneurs « Voice » de l’époque se sont soudainement retrouvés célibataires en même temps. Cette histoire d’amour les a amenés à enregistrer une série de duos ensemble, et cela les a finalement conduits dans l’allée.

Le 3 juillet, le couple a échangé ses vœux au ranch tentaculaire de Shelton en Oklahoma, où l’hôte de « The Voice », Carson Daly, a officié la cérémonie.