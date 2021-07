« Blade Runner: Black Lotus » révèle son incroyable première bande-annonce

Bien que « Blade Runner », un film noir de science-fiction réalisé par Ridley Scott, n’ait pas été entièrement bien accueilli lors de sa première en 1982, il est actuellement considéré comme l’un des plus grands représentants du genre, revenant au grand écran avec une suite en 2017 sous le titre « Blade Runner : 2049 », réalisé par Denis Villeneuve.

Alors que les mauvais résultats au box-office n’étaient pas assez bons pour engendrer un troisième opus (malgré les éloges des critiques et de ceux qui l’ont vu dans les salles), la franchise « Blade Runner » est sur le point de se développer grâce à « Black. Lotus », un film d’animation série mettant en vedette Jessica Henwick dans le rôle d’une réplicante nommée Elle.

« Blade Runner: Black Lotus » a été produit par Adult Swim et Crunchyroll, qui ont annoncé ce projet de collaboration en 2018. La série a comme producteur Shinichiro Watanabe, responsable du court métrage d’animation « Blade Runner: Black Out 2022 », qui a servi de une préquelle au film de Villeneuve.

L’histoire de « Blade Runner: Black Lotus » se déroulera en 2032. Son premier aperçu a été présenté via le panneau Adult Swim dans l’édition virtuelle du San Diego Comic-Con, offrant un aperçu du style visuel utilisé par le L’équipe Sola Digital Arts, anticipant le rôle d’Elle et son importance dans cet univers narratif.

Les treize épisodes de « Blade Runner: Black Lotus » ont été réalisés par Shinji Aramaki et Kanji Kamiyama. La distribution de voix anglaise comprend Samira Wiley (Orange is the New Black), Wes Bentley (Yellowstone), Josh Duhamel (Jupiter’s Legacy), Peyton List (Star Trek: Picard) et Barkhad Abdi, qui a joué le personnage de Doc Badger. dans » Blade Runner 2049. » La série devrait être diffusée fin 2021.