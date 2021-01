«  Blade Runner: 2029  » exclusif: Ash revient dans les rues pluvieuses du futur Los Angeles

Sortant du monde éclaboussé de néons de « Blade Runner », une nouvelle série de bandes dessinées de science-fiction de Titan Comics, basé à Londres, devrait frapper avec son premier numéro qui vient de tomber sur la planète le mois dernier.

Une suite du titre de Titan « Blade Runner: 2019 », « Blade Runner: 2029 », a été abandonné le 19 décembre et est écrit par le scénariste nommé aux Oscars de « Blade Runner 2049 » Michael Green aux côtés de l’écrivain vétéran de bandes dessinées Mike Johnson (« Star Trek, » « Super Girl »). L’œuvre atmosphérique dure est une gracieuseté de l’illustrateur Andres Guinaldo (« Doctor Strange »), avec des couleurs via Marco Lesko et des lettres de Jim Campbell.

L’une des caractéristiques distinctives de ces offres du futur noir est qu’elles sont les premières bandes dessinées à raconter des histoires originales et in-canon émanant de l’univers « Blade Runner » strié de pluie.

En relation: Ne vous attendez pas à voir des réplicants ‘Blade Runner’ de si tôt

L’intrigue montre que Blade Runner Aahna « Ash » Ashina (vu pour la première fois dans « Blade Runner: 2019 ») continue de rôder dans les boulevards sombres du dystopique Los Angeles à la recherche de réplicants renégats, mais au lieu de « retirer » des androïdes dangereux, elle essaie maintenant de se protéger comme beaucoup comme elle peut en trouver.

Après que le département de police de Los Angeles ait reçu un renseignement anonyme sur les réplicants travaillant dans la construction sur la digue de Sepulveda, Ash est chargé d’enquêter.

Quand Ash atteint le site Sea Wall, elle aperçoit un réplicant, qui se précipite immédiatement. Quand elle le rattrape enfin, le Replicant crie un message inquiétant avant de sauter à sa mort: «Yotun rachète». Le nom Yotun incite Ash à mener des recherches, où elle découvre les archives d’un réplicant qui a réussi à échapper à son emprise en 2017. Maintenant, sa loyauté et son humanité sont secouées par une paire de réplicants, l’un offrant le salut, l’autre livrant une damnation mortelle.

« Ce fut un honneur absolu de faire partie de l’univers » Blade Runner « , je suis fan depuis que j’ai vu le film pour la première fois en 1982 », a déclaré le rédacteur en chef David Leach à 45secondes.fr. «Et devenir rédacteur en chef de ce livre a été un rêve devenu réalité pour moi. J’ai adoré le voyage que l’équipe de création de Green, Johnson, Guinaldo, Lesko et Campbell nous a fait dans ce premier arc d’un an. Et je dois dire, main sur mon cœur, que cette deuxième année s’annonce vraiment exceptionnelle. Regarder le scénario et l’art entrer pour ce premier numéro de la deuxième année a été un privilège fantastique, et je suis fier d’en faire partie de quelque chose d’aussi exceptionnel. «

Découvrez notre aperçu exclusif de « Blade Runner: 2029 # 1 » de Titan Comics dans la galerie complète ci-dessous, et dites-nous si cette descente intense dans le royaume de « Blade Runner » ramène toute la magie noirâtre.

Image 1 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 2 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 3 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 4 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 5 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 6 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics) Image 7 sur 7 (Crédit d’image: Titan Comics)

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.