Blade: le redémarrage de Marvel retarde le tournage jusqu’en 2022

Studios Marvel a annoncé qu’il avait retardé le tournage de son prochain redémarrage de Lame d’ici 2022.

La production du film tant attendu, qui verra Mahershala Ali Pour assumer le rôle-titre, il devait initialement commencer en septembre, mais a maintenant été reporté à juillet 2022.

Selon The Hollywood Reporter, le retard est dû au fait que le studio ne veut pas précipiter le projet et aimerait passer plus de temps à travailler sur le scénario avec l’écrivain de Gardiens, Stacy Osei-Kuffour.

Blade, d’abord annoncé par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, Au San Diego Comic-Con 2019, vous verrez Ali suivre les traces de Wesley snipes, qui a joué Blade dans la trilogie originale de films de chasseurs de vampires entre 1998 et 2004.

Des nouvelles sur ‘BLADE’! -La production débuterait en juillet 2022.

-Marvel Studios passerait plus de temps sur le script.

-Marvel est à la recherche d’un réalisateur et examine la même liste que WB pour le prochain Superman. pic.twitter.com/nYPi9aWasH – Zone Geek (@GeekZoneGZ)

Le nouveau film Blade de Marvel Studios avec Mahershala Ali n’a pas encore de date de sortie.