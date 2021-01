Black Widow sera-t-il encore retardé? Kevin Feige évoque la possibilité

Au début de 2020, le mastodonte du MCU semblait imparable, faisant rouler toute la concurrence pour remporter le box-office à chaque nouvelle offre. Quelques mois plus tard, alors que l’urgence sanitaire mondiale déclenchait un verrouillage mondial des cinémas, le mastodonte s’est arrêté. La première victime était Veuve noire, dont la sortie a déjà été retardée de plus d’un an. Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, le showrunner MCU Kevin Feige a admis qu’il n’était toujours pas sûr que le film puisse conserver sa nouvelle date de sortie, mais qu’il espère le meilleur.

2020 était censé être l’année où les personnages féminins dominaient le box-office, avec quatre grands films avec des rôles féminins prévus pour la sortie, dont Veuve noire, Wonder Woman 1984, Oiseaux de proie, et Mulan. Oiseaux de proie sorti à une performance au box-office terne. Mulan et Wonder Woman 1984 les deux choisissent l’itinéraire de diffusion.

De nombreux fans étaient convaincus que Disney finirait par céder, et Veuve noire serait également publié sur Disney + tout comme Mulan. Mais il semble, au moins pour le moment, que le studio choisisse de suspendre une sortie en streaming et de s’en tenir à une date de sortie en salles pour Veuve noire. Dans une interview séparée avec Deadline, Kevin Feige avait laissé entendre qu’il était convaincu qu’un moment viendrait où le MCU reprendra sa domination dans le secteur du théâtre.

«Si j’avais une boule de cristal, je l’examinerais et vous dirais [about the future of cinemas]. Je ne. Tout ce que je peux vous dire, c’est que ces trois dernières années, Bob Iger m’a amené dans son bureau et a parlé d’une plateforme de streaming qui deviendrait Disney + et nous a demandé de commencer à travailler sur des programmes pour cela. Notre plan à long terme était d’avoir le MCU et la narration entre les grands changements épisodiques hebdomadaires sur Disney + et les grands changements dans les théâtres. C’est mon grand espoir que cela continue. Ne me demandez pas semaine après semaine ce qui va se passer dans ce monde, je n’en ai aucune idée et je ne veux pas deviner. Tout ce que nous avons fait aux studios Marvel a été basé sur « Ok, si tout se passe parfaitement, voici ce que nous aimerions faire. » Et jusqu’à cette année, les choses se sont remarquablement bien passées. Et j’espère que le monde se remettra sur les rails et que nous reviendrons tous dans les théâtres, et que les gens verront et expérimenteront semaine après semaine pour les faibles frais mensuels de Disney + de ce que nous apportons là-bas, puis seront ravis de l’obtenir. avec des gens à nouveau dans la vraie vie et asseyez-vous avec des inconnus et partagez une expérience sur grand écran. «