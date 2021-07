Black Widow pourrait avoir sa propre série sans Scarlett Johansson

Y aura-t-il plus de Black Widow pour les fans ? La première du film de merveille Il fait sensation depuis le 9 juillet et les fans manquent déjà Scarlett Johansson dans son rôle emblématique. Bien qu’il soit confirmé que l’actrice ne reviendra pas sur son personnage, ce qui peut être étendu c’est l’univers de la bande car il y a un projet de faire une série dérivée. De quoi s’agit-il?

Lors de son premier week-end d’ouverture, BW a battu un record au box-office aux États-Unis et au Canada en temps de pandémie car il a levé 80 millions de dollars. Les nombres étaient limités au niveau international car la Chine n’a pas encore approuvé leur diffusion. Malgré cet inconvénient, le film est déjà un succès.

Veuve Noire (Images Disney)



Face à de telles répercussions, Marvel n’exclut pas de se plonger dans ses personnages pour créer des programmes à leur sujet comme cela s’est produit avec WandaVision, Le Flacon et Le Soldat de l’Hiver ou Loki. Bien que plusieurs figures se soient démarquées dans Black Widow, celle indiquée par la franchise en est une : Gardien rouge.

Dans une interview avec The Wrap, la réalisatrice Cate Shortland a avoué que le public lui en demandait plus sur le personnage de David Harbour. « Les gens veulent voir plus de ce personnage, j’aimerais en donner plus aux gens. Et je suis aussi content qu’il soit vivant à la fin du film. », a déclaré le cinéaste et a déclaré qu’il y avait beaucoup de matériel inédit, il devrait donc avoir sa propre histoire.

Dans la même veine, l’acteur de 46 ans s’est confié à The Guardian et a avoué ses conversations avec le réalisateur à ce sujet : « Cate Shortland et moi spéculons beaucoup sur l’endroit où se trouve le Red Guardian et ce qui ne va pas. Il y avait des idées amusantes, mais je n’ai pas demandé à Kevin Feige à ce sujet. Je le ferai plus tard. ».

