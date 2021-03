Black Widow fera ses débuts sur Disney + Premier Access et dans les cinémas en juillet

Comme suspecté, Veuve noire a de nouveau été retardé. Cependant, il semble que la date va rester cette fois-ci, car Disney a finalement décidé d’une stratégie de sortie ferme. Le film tant attendu de Marvel Cinematic Universe arrivera désormais au plus fort de la saison estivale des films en juillet. Mais il ne sera pas exclusif aux cinémas, car le studio a également décidé de le sortir sur Disney + via le programme Premier Access. Les téléspectateurs auront donc le choix de le voir soit dans les cinémas, soit dans le confort de leur foyer.

Black Widow en salles le 9 juillet et le @DisneyPlus avec Premier Access. Frais supplémentaires requis. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez – Studios Marvel (@MarvelStudios) 23 mars 2021

Disney a révélé un grand nombre de changements de date de sortie aujourd’hui, avec Veuve noire Le film, qui voit Scarlett Johannson revenir en tant que membre favori des fans de The Avengers, devait initialement arriver en mai 2020. Cela signifie qu’il arrivera davantage d’un an après sa date de sortie initiale prévue. Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution, avait ceci à dire dans un communiqué.

«L’annonce d’aujourd’hui reflète notre volonté de proposer des choix aux consommateurs et de répondre aux préférences changeantes du public. En tirant parti d’une stratégie de distribution flexible dans un marché dynamique qui commence à se remettre de la pandémie mondiale, nous continuerons d’utiliser les meilleures options pour offrir The Walt La narration inégalée de Disney Company aux fans et aux familles du monde entier. «

Disney a utilisé Premier Access pour quelques grands films dans le passé. Tous les deux Mulan et Raya et le dernier dragon ont été mis à la disposition des abonnés Disney + via le programme. Les abonnés avaient alors la possibilité de payer 29,99 € supplémentaires pour regarder le film. Mais ensuite, ils auraient accès au film aussi longtemps qu’ils seraient abonnés.

Il a été spéculé pendant des mois que Disney pourrait, ou non, décider de libérer Veuve noire sur Disney +. Le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, pour sa part, a déclaré qu’il se consacrait à l’expérience théâtrale du MCU à l’avenir. Il est possible que les versions réussies des deux WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver joué dans la décision finale.

Aussi du côté MCU des choses, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été retardé. Le film avait précédemment été fixé pour le 9 juillet, qui est maintenant la date occupée par Veuve noire. Il arrivera désormais le 3 septembre à la place.

Cate Shortland est à la tête du directeur de Veuve noire. Le film se déroule entre les événements de Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini. Les détails spécifiques de l’intrigue ont été en grande partie gardés secrets, mais Taskmaster devrait être le principal méchant. Le casting comprend également David Harbour, Florence Pugh, OT Fagbenle et Rachel Weisz. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter l’annonce officielle sur le compte Twitter de Marvel Studios.

