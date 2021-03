«  Black Widow  » et «  Cruella  » seront diffusés simultanément sur Disney + et dans les salles de cinéma: Disney révolutionne son calendrier de sortie en 2021

Il y a quelques jours à peine, nous vous disions que la décision de sortir ‘Black Widow’ en salles ou en streaming allait être prise à la dernière minute, mais la vérité est que Disney ne voulait plus attendre: le film Marvel sera publié simultanément dans les cinémas et Disney + le 9 juillet prochain – jusqu’à présent, il était prévu pour le 7 mai – la même stratégie qui sera suivie avec «Cruella» à partir du 28 mai.

De plus, ‘Luca’ suivra le même chemin que ‘Soul’, puisque le nouveau film original de Pixar sera présenté en première directement sur Disney + ce 18 juin. Sans frais supplémentaires pour vos abonnés. Dans le cas de ‘Black Widow’ et ‘Cruella’, ils devront payer 30 € pour le voir sur la plate-forme.

Ceci est le calendrier Disney

De plus, Disney a reporté les dates de sortie de ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’, ‘Free Guy’, ‘The King’s Man: The First Mission’, ‘Eaux profondes’ et «Death on the Nile», qui devraient tous sortir en salles, mais il faudra voir comment tout évolue. Le calendrier de sortie de Disney pour 2021 est le suivant:

‘Cruella’: le 28 mai dans les salles et Disney +

‘Luca’: 18 juin sur Disney +

« Black Widow »: le 9 juillet dans les salles et Disney +

‘Free Guy’: le 13 août en salles

« Shang-Chi et la légende des dix anneaux »: le 3 septembre dans les salles

« The King’s Man: The First Mission »: le 22 décembre en salles

‘Deep Water’: le 14 janvier 2022 en salles

« Mort sur le Nil »: le 11 février 2022 dans les salles

Pour le moment rien n’a été commenté sur les autres sorties du studioAinsi, par exemple, « West Side Story » devrait toujours sortir en salles le 10 décembre.