Black Widow arrive toujours dans les cinémas, mais cela pourrait facilement changer

Le plus grand point d’interrogation pour le MCU de l’année dernière a été la date de sortie de Veuve noire. Après plus d’un an de retards, les fans implorent Disney de simplement sortir le film sur Disney + et d’en finir. Mais l’Empire de la Souris a tenu bon. Jusque là. Lors de l’appel aux investisseurs de Disney, le PDG Bob Chapek a soutenu que le plan était toujours en cours pour une sortie en salles pour Veuve noire, mais a également laissé entendre que ce plan pourrait changer si le public hésitait à retourner au cinéma.

« Je vais donc revenir au mot flexibilité parce que nous avions fait référence lors de la conférence des investisseurs que Black Widow allait être une sortie en salle et nous avons toujours l’intention que ce soit une sortie en salle. Mais, encore une fois, nous vont suivre très attentivement la réouverture des salles et le sentiment des consommateurs en termes de désir de revenir en salles, pour voir si cette stratégie doit être revisitée. Mais à partir de maintenant, la stratégie est de continuer avec la sortie en salles et nous surveillerons très, très attentivement. «

Alors que la plupart des fans sont prêts à regarder Veuve noire sur Disney + maintenant au lieu d’attendre encore plusieurs mois pour le regarder dans les cinémas, Disney doit peser le pour et le contre d’envoyer directement en streaming son projet le plus attendu, peut-être un milliard de dollars.

L’année dernière, vraisemblablement pour tester les eaux, Disney a sorti un autre film à gros budget Mulan sur Disney +. Bien que les statistiques de performance du film n’aient pas été rendues publiques, la société ne semble pas avoir obtenu les résultats escomptés, c’est pourquoi elle est déterminée à tenir le coup. Veuve noire aussi longtemps que possible. En fait, lorsque Chapek a évoqué la bonne performance du contenu sur Disney +, Mulan n’a trouvé aucune mention.

«Au cours des deux derniers mois seulement, Disney + a livré une série de programmes à succès, y compris l’incroyablement original WandaVision de Marvel, la saison deux de The Mandalorian qui s’est terminée par la révélation surprise que le favori des fans Boba Fett aura sa propre série Disney + à partir de décembre; et Le triomphe artistique de Pixar, Soul, qui a fait ses débuts sur le service et dans les salles le jour de Noël avec beaucoup de succès et a depuis rapporté près de 100 millions de dollars au box-office mondial. «

Alors que Disney prévoit toujours une sortie en salles pour Veuve noire, leurs rivaux de WarnerMedia ont décidé de sortir Wonder Woman 1984 sur HBO Max, se contentant d’une augmentation considérable du nombre d’abonnés même au prix de centaines de millions au box-office. Il reste à voir combien de temps Disney est prêt à tenir son concours de stars face à la situation concernant la fermeture des théâtres du monde entier.

Réalisé par Cate Shortland, Veuve noire comprend un casting principal composé de Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow, de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, de David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov / Red Guardian, d’OT Fagbenle dans le rôle de Mason et de Rachel Weisz dans le rôle de Melina Vostokoff. Le film arrive dans les salles le 7 mai. Lookingalpha.com.

Sujets: Black Widow, Disney Plus, Streaming