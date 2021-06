Black Widow : 5 photos des coulisses à voir absolument

Après un an de rebondissements, Marvel se prépare enfin pour la première la plus attendue : le film de Veuve noire arrivera à Disney + le 9 juillet, date déjà immobile. Malgré le fait que ce film était attendu pour novembre de l’année dernière puis décembre, la pandémie de coronavirus a compliqué l’ouverture des salles, le studio a donc été contraint de reprogrammer son calendrier.

Mais maintenant, Veuve noire Il sortira de manière hybride entre les salles et Disney+ dans moins d’un mois. Bien que, pour ceux qui choisiront la plate-forme, ils devront payer un accès premier pour revoir les aventures de Natasha Romanoff, qui racontera sa véritable histoire depuis un endroit jamais vu auparavant et en tenant le rôle exclusif.







Cependant, pour ceux qui ne peuvent accéder à cet abonnement, le service à la demande se chargera de publier gratuitement le film quelques mois plus tard. Bien que, comme il reste encore trois semaines pour la grande première du film, nous avons choisi dans Spoiler cinq photographies qui montrent que l’histoire mettra en vedette un excellent casting qui, jusqu’à présent, ressort invaincu comme le meilleur groupe Marvel.

Au-delà du fait que le plus grand studio hollywoodien et Disney étaient chargés de partager quelques cartes postales, ce sont les mêmes acteurs qui ont divulgué les coulisses de Veuve noire. On sait que Scarlett Johansson n’a pas de réseaux sociaux, mais ils ont des comptes Instagram Florence Pugh, qui incarnera Yelena Belova, une combinaison de sœur et rivale pour le protagoniste et, également David Harbour, qui donnera vie à Alexei Shostakov le figure paternelle de Natasha.

Scarlett Johansson dans son rôle de Natasha. Photo : (Disney +)



A tel point que jees deux personnages secondaires les plus importants de l’intrigue étaient les coupables du partage des cinq meilleures cartes postales du film. Dans chacun d’eux, vous pouvez voir la bonne relation que les acteurs ont et ce qu’ils ont aimé filmer, se rendant compte que la chimie qu’ils transmettront dans Veuve noire ce sera sans égal.

Top 5 des photos des coulisses de Black Widow :