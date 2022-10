Black Panther: Wakanda Forever Poster met Shuri et Namor au premier plan

Une nouvelle affiche pour Panthère noire : Wakanda pour toujours a été publié aux côtés de la nouvelle bande-annonce passionnante. L’affiche est une gracieuseté de le compte Twitter officiel de Marvel Studios, et trouve Letitia Wright en tant que Shuri et Tenoch Huerta en tant que Namor sur le devant de la scène. Découvrez la nouvelle affiche de Panthère noire : Wakanda pour toujours dessous.





La suite de Marvel Studios Panthère noire : Wakanda pour toujours reflétera des circonstances réelles, avec le rôle de T’Challa, joué tout au long du MCU, n’étant pas refondu pour la suite. À la place, Panthère noire : Wakanda pour toujours commencera avec la reine Ramonda, Shuri, Nakia, M’Baku, Okoye et la nation wakandaise acceptant la perte de leur roi, décédé depuis les événements de Avengers : Fin de partie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Perdus dans leur chagrin, ils devront se rassembler et se battre pour protéger leur nation d’une invasion qui vient de sous la mer. Lorsque Namor et sa nation sous-marine déclarent la guerre au monde de la surface, Shuri, M’Baku et Nakia doivent s’unir et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda.

Mettre Shuri devant et au centre, debout en face de Namor, ajoute à la théorie en cours selon laquelle elle sera celle qui reprendra le flambeau de la Panthère noire dans le suivi très attendu. Shuri a été le favori pour prendre le relais, aux côtés de M’Baku et Nakia, avec une prétendue fuite de complot affirmant que c’est effectivement ce qui se passera lorsque nous reviendrons à Wakanda plus tard cette année. La dernière bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours fournit certains de nos plus grands indices à ce jour que ce sera Shuri qui enfilera le costume de vibranium, le personnage étant mis à l’honneur à la fois dans les dernières images et dans cette affiche récemment publiée.





Shuri se battra avec Namor dans Panthère noire : Wakanda pour toujours

Studios Marvel

En plus de gérer les retombées de la perte de T’Challa et d’introduire une nouvelle Black Panther, Panthère noire : Wakanda pour toujours présentera également l’anti-héros bien-aimé Namor le sous-marinier au MCU. Joué par Narcos : Mexique et La purge éternelle star Tenoch Huerta, la suite apportera quelques modifications au personnage pour son entrée dans le MCU, changeant le royaume sous-marin d’Atlantis en Talocan et s’inspirant de l’iconographie maya et aztèque.

« Vous pouvez prendre l’Atlantide du mythe grec ou vous pouvez l’adapter à une culture réelle », a déclaré Huerta à propos de la façon dont Namor sera représenté dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, avant de révéler que c’est la décision de Wakanda de se révéler au monde qui mène à la guerre. « Cette décision met Talocan en danger. Et Talocan doit prendre des mesures pour se protéger », a expliqué l’acteur.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda. De plus, le reste de la distribution de soutien comprendra Isaach de Bankolé, Dorothy Steel, Danny Sapani, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Kamaru Usman et Richard Schiff.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.