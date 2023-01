Black Panther: Wakanda Forever devait à l’origine avoir deux Black Panthers

Panthère noire : Wakanda pour toujours a été un autre succès cinématographique pour Marvel Studios, mais c’est un film qui était censé être très différent de la version qui fait désormais partie du MCU. La mort de Chadwick Boseman en 2020 a donné à Marvel un choix à faire sur le Panthère noire la franchise; soit continuer avec un nouvel acteur à la place de Boseman, soit réécrire l’histoire pour naviguer dans T’Challa d’une manière ou d’une autre. Alors que Marvel Studios a choisi la deuxième voie, les détails de la version originale du Panthère noire suite ont continué à émerger. Letitia Wright a récemment expliqué à Empire Movie Podcast comment Panthère noire : Wakanda pour toujours devait initialement se retrouver avec deux Panthère noires travaillant côte à côte.

« C’était doux-amer. Shuri allait toujours le faire. Mais ça allait être fait d’une manière différente où son frère allait être à ses côtés, vraiment explorer ça, comme les bandes dessinées, la façon dont T’Challa et Shuri seraient Panthère noire les uns à côté des autres et essayer de comprendre comment défendre leur nation. Mais malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Je connaissais la responsabilité, je connaissais le poids de celle-ci, mais c’était juste doux-amer, quelque chose avec lequel j’ai beaucoup lutté. Mais je suis extrêmement fier de moi, j’ai eu un grand soutien.

Ryan Coogler n’a pas eu de la difficulté à apporter Panthère noire : Wakanda pour toujours aux écrans. En plus du suivi de l’énorme succès Panthère noireil a dû réorienter l’histoire après la mort de Chadwick Boseman.

S’exprimant dans une interview précédente, Coogler a discuté du plan initial pour le Panthère noire suite, une histoire qui était complète et prête à partir quelques semaines seulement avant le décès de Boseman. Coogler a expliqué :

« Qu’allons-nous faire à propos du Blip ? C’était le défi. Cela ne ressemblait absolument pas à ce que nous avions fait. Cela allait être une histoire père-fils du point de vue d’un père, car le premier film avait été un père. -son histoire du point de vue des fils. Dans le scénario, T’Challa était un père qui avait eu cette absence forcée de cinq ans de la vie de son fils. La première scène était une séquence animée. Vous entendez Nakia (Lupita Nyong’ o) parler à [the couple’s child] Toussaint. Elle dit : « Dis-moi ce que tu sais de ton père. Vous réalisez qu’il ne sait pas que son père était le Panthère noire. Il ne l’a jamais rencontré et Nakia s’est remariée avec un Haïtien. Ensuite, on passe à la réalité et c’est le soir où tout le monde revient du Blip. Vous voyez T’Challa rencontrer l’enfant pour la première fois. Cela avance de trois ans et il est essentiellement coparentalité. Quelque chose se passe et T’Challa doit aller sauver le monde avec son fils sur sa hanche. C’était le film. »