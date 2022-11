Black Panther: Wakanda Forever débarque au box-office de la soirée d’ouverture

Panthère noire : Wakanda pour toujours n’allait jamais être autre chose qu’un succès pour Marvel Studios, mais les avant-premières et la soirée d’ouverture du film suggèrent qu’il pourrait bien décrocher le plus grand week-end d’ouverture de l’année. Après avoir tiré 28 millions de dollars sur le marché intérieur de ses avant-premières du jeudi, ce qui le place lui-même dans les quinze meilleurs totaux d’aperçu de tous les temps, le film a accumulé plus de 58 millions de dollars au moment de la rédaction avec une grande partie de vendredi et le week-end pour aller.





Dans le contexte, d’ici la fin de vendredi, Panthère noire : Wakanda pour toujours aura dépassé tout le week-end national d’ouverture du récent DC Adam noiret sera déjà à mi-chemin de battre Thor : Amour et tonnerres’ouvre le parcours. Si le film continue d’attirer le public au niveau auquel on s’attend, cela le mettra sur la bonne voie pour potentiellement dépasser l’original Panthère noire et cette année Doctor Strange dans le multivers de la folie avec un début à la hausse de 200 millions de dollars.

Panthère noire : Wakanda pour toujours n’est pas seulement l’un des plus grands films Marvel dans sa position de film de clôture de la phase 4 du MCU, mais aussi l’un des plus longs films Marvel jamais réalisés avec une durée de 161 minutes. Cela ne semble pas dissuader les fans de se rassembler pour terminer en beauté la plus grande année de Marvel depuis 2019. Après la déception de Thor : Amour et tonnerrele film remet apparemment le MCU sur les rails de toutes les manières.





Black Panther : Wakanda Forever honore-t-il l’héritage de Chadwick Boseman ?

Le scénario de Panthère noire : Wakanda pour toujours a été contraint de changer quelque peu après la mort de Chadwick Boseman, ce qui a conduit le film à prendre un tout nouveau but pour le film. Plutôt que d’étendre l’univers Marvel, la suite devait s’assurer que ce que Chadwick Boseman avait commencé avec le personnage de T’Challa se poursuivait malgré son décès. Cependant, comme l’a récemment expliqué le réalisateur Ryan Coogler, le chagrin vu dans le film en faisait toujours partie, juste avec une source différente. Il a dit:

« Le changement de ton, je dirai, était moins un changement que dans [casting]. Le ton allait être similaire. [T’Challa] allait pleurer la perte de temps, vous savez, revenir après avoir été parti pendant cinq ans. En tant qu’homme avec tant de responsabilités envers tant de personnes, revenant après une absence forcée de cinq ans, c’est ce à quoi le film s’attaquait. Il pleurait le temps qu’il ne pouvait pas récupérer. Le deuil en était une grande partie. »

Reste à savoir comment la franchise évoluera, mais le monde de Wakanda continue d’avoir un rôle important à jouer dans l’avenir du MCU. Alors que nous nous dirigeons maintenant vers le cœur de la saga multivers, il ne fait aucun doute que nous verrons la nouvelle Black Panther rejoindre le combat contre Kang, et il est presque certain que malgré Panthère noire 3 n’étant pas encore discuté, ce n’est sûrement qu’une question de temps jusqu’à ce que nous retournions à nouveau à Wakanda.