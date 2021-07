Black Panther : problèmes de script de Wakanda Forever !

Tout indique que le chemin de Panthère noire : Wakanda Forever à travers le Univers cinématographique Marvel ce sera plus difficile que prévu. La mort prématurée du protagoniste du film, Chadwick Bossman, a affecté le casting et a laissé un énorme vide que la marque a décidé de combler à travers le script et non avec un remplaçant. La vérité est que remplacer Boseman dans le rôle de T’Challa c’est impossible, il s’agira alors de concevoir une histoire séduisante qui exploite les qualités du casting qui définit le destin de cette production.

En ce sens, l’un des protagonistes a parlé, Angèle Basset, et dit: « Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Il y avait cinq incarnations différentes du script et j’ai déjà entendu dire qu’une autre est à venir « . Des problèmes pour Wakanda et ses habitants ? La bonne nouvelle est que le film a une distribution luxueuse dirigée par Letitia Wright comme Shuri, Danai Gurira comme Okoye, Lupita Nyong’o comme Nakia et Martin Freeman comme Everett Ross.

Une perspective compliquée pour Black Panther : Wakanda Forever







Angèle Basset faire confiance au réalisateur Coogler Ryan et le scénariste Joe Robert Cole ils feront tout ce qu’il faut pour honorer la mémoire du défunt Chadwick Bossman et racontez une histoire à la hauteur de l’épisode original de la franchise. Rappelez-vous que Panthère noire il a été reçu avec d’excellentes critiques par des critiques spécialisés et a également abouti à un impressionnant succès au box-office.

« Bien sûr, avec notre roi bien-aimé disant au revoir dans la gloire, tant de choses ont dû être modifiées. Coogler Ryan Oui Joe Robert Cole Ce sont de grands conteurs qui ont trouvé un moyen de montrer ce monde et ce sera sûrement satisfaisant pour les fans et honorera le Tchad. Nous aimons notre roi « , étaient les mots sincères de l’actrice.

Ces retards de script peuvent modifier les plans de merveille qu’espérez-vous sortir Panthère noire : Wakanda pour toujours le 8 juillet 2022. Coogler Ryan Vous aurez pour mission d’ajuster votre emploi du temps et d’élaborer un scénario définitif pour atteindre l’objectif stipulé.