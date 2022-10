Black Panther: l’histoire centrée sur les femmes de Wakanda Forever expliquée

Panthère noire : Wakanda pour toujours gagne déjà des éloges et vient dans le sillage de la critique Thor : Amour et tonnerre et des avis mitigés sur Doctor Strange dans le multivers de la folie ce sera un soulagement pour Marvel Studios. La Panthère noire La suite verra un changement d’orientation du premier film à prédominance masculine vers une suite axée sur les femmes. Tel que rapporté par Rant d’écran, le producteur Nate Moore et le réalisateur Ryan Coogler ont récemment expliqué lors d’une conférence de presse pourquoi l’histoire centrée sur les femmes est apparue comme une progression naturelle de l’histoire. Moore a dit :





« C’était juste la bonne histoire à raconter. Ce sont les personnages qui ont été les plus touchés par le décès de T’Challa, nous nous sommes donc concentrés sur les personnes appropriées. Il ne s’agit pas de faire avancer les femmes ou de retenir les hommes ; il s’agit de raconter l’histoire qui est organique. Je pense que parfois, peut-être de l’extérieur, on pense qu’il y a des agendas en jeu. Mais c’est juste raconter de bonnes histoires, et nous avons la chance d’avoir un casting incroyable qui insuffle la vie à ces personnages et vous donne envie de voir ce qui se passe avec Shuri ou ce qui se passe avec Okoye ou ce qui se passe avec Lupita ou ce qui s’est passé avec Ramonda. Ne pas les mettre en évidence aurait rendu un mauvais service à l’histoire, et je pense donc que les films sont meilleurs pour cela. Si nous avions dû intégrer de nouveaux personnages masculins juste pour avoir cette voix, cela aurait semblé plus performatif que de simplement raconter l’histoire que nous avons racontée.

Comment Black Panther : Wakanda Forever gère-t-il la mort de T’Challa ?

Marvel Studios, Disney.

Dans une réflexion sur le décès réel de Chadwick Boseman, une grande partie de Panthère noire : Wakanda pour toujours C’est ainsi que la nation de Wakanda accepte le décès de son chef et où cela laisse le reste de la famille de T’Challa. Panthère noire a toujours eu un fort contingent féminin, et avec un rôle prolongé pour M’Baku de Winston Duke, le réalisateur Coogler a expliqué ce qui a mis l’accent sur cette collection de personnages. Il a dit:

« Je dirai que M’Baku était dans ce film plus qu’il ne l’était dans le premier Black Panther ; probablement comme un rapport de deux pour un, et probablement deux fois plus de scènes que dans la première. Il est là, mais Nate a tout à fait raison. Quand vous perdez quelqu’un, il y a un rayon d’explosion. C’est comme une bombe qui explose, et qui en était le plus proche ? C’est lui que nous avons exploré. Les personnages principaux, leurs identités étaient en quelque sorte enveloppées dans cet homme. [That’s] la vérité de celui-ci. Chaque jour que Shuri était en vie, elle avait son frère. Quand elle l’a perdu, ce que nous avons découvert pendant que nous travaillions sur le scénario – et que nous lui avons finalement donné vie avec les acteurs – c’est qu’elle a vraiment perdu le sens d’elle-même. Elle s’est identifiée comme la petite sœur de ce type, et comme sa protectrice, et comme la personne qui veille sur lui. Quand elle perd cela, cela la rend très désamarrée. … Le pire cauchemar que vous puissiez avoir est que si quelque chose devait vous arriver, les personnes que vous aimez et que vous laissez derrière vous seront désamarrées et perdues après votre départ. Nous explorions toutes ces choses, et il ne s’agissait pas directement de genre. Il s’agissait de savoir qui serait le plus touché.

Panthère noire : Wakanda pour toujours arrivera dans les salles le 11 novembre.