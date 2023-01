Black Panther 3 a déjà commencé la production aux studios Marvel

Un troisième »filmPanthère noire » commence son développement. Selon l’actrice Letitia Wrightqui a récemment joué dans « Black Panther : Wakanda Forever », Marvel Studios a déjà commencé la production de « Black Panther 3 ».

Lors d’une apparition sur le tapis rouge, Wright a déclaré à propos du troisième opus : « Je pense que c’est déjà en cours. Vous savez, nous avons passé deux années fantastiques et tout le monde s’est réuni pour le soutenir. Nous avons besoin d’une petite pause, nous devons nous regrouper, et le réalisateur Ryan Coogler doit revenir pour se mettre au travail, donc ça va prendre un certain temps, mais je suis vraiment excité que vous voyiez ça. »

Pour le moment, Marvel Studios n’a pas officiellement confirmé que la production de »Black Panther 3 » a déjà commencé, il n’est donc pas encore possible de garantir qu’un troisième opus du héros Wakanda arrivera dans le futur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ant-Man and the Wasp : Quantumania vous permet de voir Kang et MODOK dans une nouvelle bande-annonce

Cependant, le producteur exécutif de »Black Panther: Wakanda Forever, » nate moore, a confirmé après la sortie du film que Marvel Studios envisageait déjà des plans pour une suite. Moore a expliqué que le studio prendrait en compte la réponse à « Wakanda Forever » pour décider s’il suivrait avec un troisième versement.

« Il y a certainement des idées qui circulent sur ce que pourrait être un troisième film si nous le réalisons », a-t-il déclaré. « Mais jusqu’à la sortie du film, nous sommes un peu superstitieux dans ce sens. Nous ne voulons être sûrs de rien car on ne sait jamais ce qui va se passer. »

Il a également été commenté que » Wakanda Forever » avait une histoire qui était destinée à être un sous-titre pour » Black Panther 3 », parce que ce dicton ressemblait plus à une façon plus appropriée de terminer une trilogie. Cependant, Marvel Studios a décidé d’utiliser » Wakanda Forever » pour ce deuxième film car il correspondait bien au thème de l’unité et de la persévérance.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Harry Styles continuera dans Marvels après son apparition dans Eternals







Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup plus d’informations sur »Black Panther 3 », Moore a déclaré que tous les fans qui ont aimé »Wakanda Forever » devraient consulter la série »Ironheart », qui sera présentée en première dans Disney+.

« Ironheart » est une suite directe du film », a déclaré Moore. « Donc, Riri Williams ramène chez elle les expériences qu’elle a vécues dans ce film et il y a des répercussions intéressantes sur ses aventures qui la mettront dans un parcours amusant. . »

»Black Panther : Wakanda Forever » arrivera sur la plateforme de Disney+ le 1er février 2023.