Black Panther 2, Doctor Strange 2 et plus de films Marvel retardés dans le mélange de la date de sortie de Disney

Avec des chiffres au box-office à la hausse, plus de films arrivant à l’heure et les goûts de Pas le temps de mourir battre des records au box-office, on pourrait penser qu’il était prudent de dire que les fermetures de l’année dernière sont une chose du passé. Cependant, Disney a mis une clé dans les travaux de cette image rose d’un avenir brillant et normal en annonçant un retard massif sur tous ses prochains films Marvel au-delà de décembre. Spider-Man : Pas de chemin à la maison, commençant par Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Selon la nouvelle version, il existe un certain nombre de films pour tous les films Marvel connus, y compris Thor : Amour et Tonnerre, Black Panther : Wakanda Forever, Les Merveilles et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. En plus de ces changements, la date de sortie du cinquième volet de la franchise Indiana Jones a également été repoussée d’un an, tandis qu’un certain nombre d’autres films sans nom sont complètement supprimés du calendrier, y compris les deux machines à sous Marvel qui devaient voir Lame et Les quatre Fantastiques arrivant dans le MCU. Le calendrier de publication mis à jour ressemble maintenant à ceci.

Veuillez noter la mise à jour suivante du calendrier de sortie de WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES :

Docteur Strange dans le multivers de la folie (Disney) antérieurement daté du 25/03/22 se déplace au 06/5/22

Thor : Amour et Tonnerre (Disney) daté du 5/6/22 se déplace au 7/8/22

Panthère noire : Wakanda pour toujours (Disney) antérieurement daté du 7/8/22 se déplace au 11/11/22

Indiana Jones 5 (Disney) antérieurement daté du 29/07/22 se déplace au 30/06/23

Le film d'action en direct Disney sans titre (Disney) daté du 14/07/23 est supprimé de l'horaire

Les Merveilles (Disney) antérieurement daté du 11/11/22 se déplace au 17/02/23

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie (Disney) antérieurement daté du 17/02/23 se déplace au 28/07/23

(Disney) antérieurement daté du 17/02/23 se déplace au 28/07/23 Untitled Marvel (Disney) précédemment daté du 28/07/23 est supprimé de l’horaire

Untitled Marvel (Disney) précédemment daté du 10/6/23 est supprimé de l’horaire

Sans titre 20e siècle (20e) précédemment daté du 20/10/23 est supprimé de l’horaire

Untitled Marvel (Disney) daté précédemment du 11/10/23 passe au 11/3/23

Alors qu’un film Disney Live Action est supprimé de son emplacement d’origine du 14 juillet 2023, il n’y a aucun mot sur les modifications apportées au remake d’action en direct de La petite Sirène, qui semble toujours arriver le 26 mai 2023.

Bien qu’il ait pu y avoir une suggestion que le changement de dates était lié à une augmentation attendue des cas de Covid au cours des mois d’hiver, ce qui pourrait potentiellement toucher Docteur étrangeDans la version originale de mars, le remaniement de la programmation est apparemment davantage lié à leurs plans de production Marvel. En raison des précédentes restrictions de Covid, des fermetures et de l’arrêt / démarrage général du tournage qui se déroule depuis quelques mois, Disney semble s’inquiéter qu’avec des gens comme Panthère noire : Wakanda pour toujours toujours en cours de tournage, même le plus petit retard sur l’un des films à venir pourrait avoir un impact sur d’autres films en raison de leur nature interconnectée. Dans cet esprit, il semble être une solution plus facile d’apporter les changements maintenant que de voir le même genre d’incertitude qui a été la signature de ces 18 derniers mois.

Ainsi, alors que nous savons maintenant qu’il y aura une attente de cinq mois entre Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur Strange dans le multivers de la folie, il y aura toujours des séries Disney Plus pour combler le fossé.

