Black Panther 2: Daniel Kaluuya parle de son possible retour

Bien que le système hollywoodien n’ait pas de filmographie vraiment étendue, les dernières années ont offert de Daniel Kaluuya, que le public a pu voir récemment dans le drame « Judas et le Messie noir». L’acteur jusqu’à présent ne fait pas partie des noms confirmés pour « Panthère noire II», Un film de Marvel Studios qui débutera le tournage cette année.

Le Hollywood Reporter indiquerait que la production devait commencer cet été, confirmant la présence de Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke Oui Angela Bassett encore sous la direction de Ryan Coogler, qui écrira également le scénario du film. De nouvelles informations suggèrent que Shuri, personnage joué par Wright, aura un rôle plus important dans l’histoire.

Jusqu’au moment, Kaluuya pas sûr si W’Kabi, un personnage qu’il a joué dans le premier opus, sera ou ne sera pas requis pour cette nouvelle histoire, assurant dans une nouvelle interview d’être ouvert à tout ce dont l’histoire a besoin. « Je ne sais pas. Je parle avec Ryan, Je ne vais pas dire «Hé, mets-moi dans le film». Il vit sa vie et travaille dur », commenterait l’acteur dans une interview avec Jemele Hill.

Quels que soient les besoins de l’histoire, vous savez? Ce premier film a été un moment pour nous, et je ne veux pas être «J’essaye d’être dedans juste parce que je le veux. C’est pour nous. Je suis fan.

Kaluuya considérez que si l’histoire et l’ensemble de la pièce en général se révèlent mieux sans elle, vous regarderez la bande parce que vous le souhaitez. Et si j’y suis et que je suis capable de la servir, alors j’y suis. Et je vais rester dans cette position. » L’acteur a également commenté le décès de Chadwick Boseman, un fait qu’il considère comme «une grande perte».

L’acteur assure que malgré le fait que son absence soit quelque chose que tout le monde remarquera, à travers ses entretiens avec l’équipe de tournage et les membres de la distribution, il a réussi à percevoir que tout le monde est prêt à honorer sa mémoire à travers ce nouvel opus.

D’accord avec Kevin Feige, Président de Studios Marvel, « Panthère noire II« N’engagera pas un nouvel acteur pour le rôle de T’Challa ni ne ramènera-t-il Boseman via CGI. Le développement de « Royaume de Wakanda», Série axée sur le royaume fictif africain et qui sera exclusive à Disney +.

Le film présentera également le retour de Martin Freeman Oui Danai Gurira, en plus d’ajouter à son casting l’acteur mexicain Tenoch Huerta, dont le rôle dans l’histoire reste à confirmer. Sa première est prévue le 8 juillet 2022.