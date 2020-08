Black Ops Cold War: la version PS4 / Xbox One permettra-t-elle de jouer sur PS5 / Series X?

Il y a juste quelques instants Activision a commencé à révéler officiellement Tous les détails concernant Call of Duty: Black Ops Cold Guerre, la nouvelle tranche de la franchise pour 2020. Ce jeu vidéo arrivera sur le marché en novembre en étant intergénérationnel et, compte tenu de la rétrocompatibilité de la prochaine génération et des différentes politiques adoptées par les entreprises concernant les mises à jour pour PS5 et Xbox Series X, de nombreux utilisateurs qui se demande: La version PS4 / Xbox One de Call of Duty: Black Ops Cold War permettra-t-elle de jouer sur PS5 / Series X? Voici la réponse.

La version PS4 / Xbox One de Black Ops Cold War permettra-t-elle de jouer sur PS5 / Series X?

Oui, mais aucune amélioration.

Comme confirmé, Call of Duty: Guerre froide Black Ops vous bénéficierez de la rétrocompatibilité de PS5 et Xbox Series X, Pour ce que les versions du jeu vidéo pour PS4 et Xbox One seront parfaitement compatibles avec la console de nouvelle génération correspondante.

Cependant, les versions rétrocompatibles nous permettront simplement de profiter du jeu vidéo avec la qualité technique de la génération actuelle, tout en les versions créées pour PS5 et Xbox Series X auront diverses améliorations dans la section technique. Pour en bénéficier, il faudra se rendre à la caisse.

Si nous voulons profiter des versions améliorées, nous avons plusieurs options:

Achetez le jeu directement sur PS5 ou Xbox Series X : c’est l’option indiquée si on veut seulement jouer Guerre froide des opérations noires sur une console de nouvelle génération, cependant cette version sera plus chère que PS4 / Xbox One .

: c’est l’option indiquée si on veut seulement jouer sur une console de nouvelle génération, cependant . Achetez l’édition intergénérationnelle : Cette édition, 10 euros de plus que la version standard, nous donnera accès à la version améliorée pour la prochaine génération lors de sa sortie. Il est à noter que l’édition définitive de Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il comprend également une copie du jeu pour la génération actuelle et la prochaine génération.

Achetez le jeu sur PS4 / Xbox One et mettez à jour: Activision a confirmé que, payer 10 euros, nous pourrons mettre à jour notre version de génération actuelle vers la suivante.

