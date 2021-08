Black Myth: Wukong Returns, semble complètement à couper le souffle dans une nouvelle vidéo de gameplay

All Star Chuck Taylor All Star Converse x Space Jam : Nouvelle Ère Black, White taille: 21 (1 a 3 ans et demi)

ALL STAR TUNE SQUAD. C'est officiel. La Tune Squad est de retour et Converse vient de sortir une collection signature, dont cette version complètement folle de la Chuck Taylor All Star classique. La toile emblématique présente un imprimé à effet numérisé et la Tune Squad dans toute sa splendeur animée et surréaliste. Bugs, Lola, Daffy, Marvin le Martien et Taz réapparaissent sur un classique urbain. Avec des pointures pour tous les âges, vous pouvez exprimer votre nostalgie des années 90 ou faire découvrir le fun à la nouvelle génération. Caractéristiques du produit Sneakers montantes en édition limitée avec empeigne en toile classique. Motifs dynamiques Tune Squad avec imprimé circuit imprimé à effet numérisé. Logo Tune Squad personnalisé sur la languette et doublure en mesh de couleur vive. Patch Chuck Taylor classique au niveau de la cheville. Semelle intérieure OrthoLite pour un confort optimal.