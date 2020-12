Black Lives Matter et les droits trans parmi les plus grands hashtags

Le hashtag «les droits des trans sont des droits de l’homme» a connu une énorme montée en popularité en 2020. (Chesnot / Getty)

Le hashtag «les droits des trans sont des droits de l’homme» a connu une forte augmentation d’utilisation sur Twitter en 2020, a révélé la plateforme de médias sociaux.

Twitter a publié des détails sur hashtags, tendances et sujets les plus tweetés tout au long de 2020 – et les statistiques indiquent une prise de conscience croissante des droits des trans.

Les médias sociaux sont souvent un espace toxique pour les personnes trans, avec un nombre malheureux d’utiliser leurs plateformes en ligne pour diriger la haine et la discrimination vers les groupes marginalisés, mais les statistiques suggèrent qu’un nombre croissant de personnes sont prêtes à s’exprimer en faveur des droits des trans.

Selon les statistiques publiées par Twitter, le hashtag «les droits des trans sont des droits de l’homme» a connu une augmentation de 557% par rapport à l’année précédente, ce qui en fait le hashtag LGBT + qui connaît la croissance la plus rapide.

Il y a également eu une augmentation spectaculaire du nombre de personnes utilisant l’emoji arc-en-ciel – couramment utilisé par la communauté LGBT + comme symbole de la fierté – avec une augmentation de 20%.

L’utilisation du hashtag «trans lives Matt» a augmenté de 113%. De même, «toutes les vies des Noirs comptent», qui est souvent utilisé pour montrer leur soutien aux personnes LGBT + noires qui se retrouvent parfois laissées en marge du débat public, a augmenté de 112 pour cent.

Le hashtag «Les vies trans noires comptent» a également augmenté de façon spectaculaire en 2020, augmentant de 108%, tandis que le hashtag «LGBTQ» a augmenté de 49%.

Sans surprise, le hashtag le plus utilisé sur Twitter en 2020 était «COVID-19», avec «Black Lives Matter» en deuxième position et «stay home» en troisième.

Le tweet le plus apprécié et le plus retweeté de l’année était la tragique nouvelle de la mort de Chadwick Boseman suite à un diagnostic de cancer, partagée le 29 août sur le compte Twitter de l’acteur décédé.

Ce fut une année difficile pour les personnes trans sur Twitter.

Les statistiques arrivent à la fin d’une année difficile pour les personnes transgenres dans les espaces en ligne, en particulier sur Twitter.

Un certain nombre d’utilisateurs de haut niveau ont utilisé la plate-forme pour diffuser des vues indésirables sur les vies trans, notamment Harry Potter auteur JK Rowling.

Les commentaires de Rowling sur Twitter ont été chaleureusement accueillis par les militants anti-trans, qui ont commencé à utiliser le hashtag «Je suis avec JK Rowling».

Autre part, Père Ted L’écrivain Graham Linehan, qui s’est positionné comme l’un des militants anti-trans les plus vifs et les plus bruyants, a été suspendu de Twitter en juin à la suite de «violations répétées» des règles «contre les comportements haineux et la manipulation de plateformes».