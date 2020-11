Black Friday 2020: les meilleures offres de PC portables

Alors que nous nous rapprochons du Black Friday et d’autres offres de magasinage des Fêtes, les ventes d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables commencent à augmenter. Nous voyons toujours des détaillants effacer l’ancien inventaire, mais cela signifie également que des offres PC à petit budget sont actuellement disponibles avant le début de la saison des achats des Fêtes.

Les points forts d’aujourd’hui incluent un excellent ordinateur Lenovo à petit budget en vente chez Best Buy, des remises sur le matériel Microsoft Surface et des ordinateurs Dell à petit budget pour les amateurs de bonnes affaires. Nous continuerons à ajouter à cette liste au fur et à mesure que de nouvelles offres intéressantes apparaîtront dans ces points de vente et dans d’autres.

Meilleures offres d’ordinateurs portables Amazon

Les choix d’Amazon sont minces pour le moment, après le Prime Day et avant le début du Black Friday. Nous nous attendons à plus à l’avenir, à l’approche du Black Friday, alors revenez régulièrement. Pour l’instant, cependant, il y a des offres Chromebook à conclure. Voici l’une des offres notables:

HP Chromebook 14a-na0020nrSupprimer le lien non-produit: 219,99 € (22% de réduction)

Meilleures offres Best Buy pour ordinateurs portables

Best Buy propose une offre fantastique sur un PC à petit budget, un Lenovo IdeaPad 3 15 pouces avec 8 Go de mémoire et un SSD spacieux de 256 Go. Oui, le processeur Core i3-1005G1 peut être un peu poky, comparativement, mais le prix est presque imbattable.

Lenovo IdeaPad 3 (Core i3 / 8 Go de RAM / 256 Go de SSD) Supprimer le lien non-produit: 299,99 € (33% de réduction)

Microsoft Surface Laptop 3 (Core i5 / 8 Go de RAM / 128 Go de SSD) Suppression du lien non produit: 799,99 € (20% de réduction). C’est une remise légèrement meilleure que même ce que propose Microsoft, à l’exclusion de ses offres groupées.

Meilleures offres d’ordinateurs portables Dell

Le magasin de Dell cache généralement de bonnes affaires sur les ordinateurs portables, bien que le détaillant aime les offres en quantité limitée. Historiquement, Dell a été une source de PC à petit budget dans les semaines précédant le Black Friday, et ses offres antérieures au Black Friday poursuivent cette tendance.

Inspiron 15 3000Remove lien non-produit (Ryzen 7 3700U / 12 Go de RAM / 512 Go SSD): 499,99 € (29% de réduction)

Inspiron 14 5000Remove non-produit lien (11e génération Core i3-1115G4 / 8 Go / 256 Go SSD) 449,99 € (18% de réduction). Cet ordinateur portable exécute Windows 10 en mode S, que vous pouvez passer rapidement et facilement à Windows 10 Famille, et gratuitement.

Ordinateur portable de jeu Dell G7 15 Supprimez le lien non produit (Core i7-10750H / RTX 2060/16 Go de RAM / 1 To SSD): 1279,99 € (21% de réduction)

Meilleures offres sur les ordinateurs portables du Microsoft Store

Microsoft vend traditionnellement son matériel Surface à un prix réduit pendant les vacances, y compris les offres groupées. Cette année ne fait pas exception, la tablette Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3 bénéficiant d’importantes réductions anticipées. Microsoft vend également un certain nombre de PC tiers, y compris des modèles d’Acer, Dell, Lenovo, etc.

Surface Laptop 3 de 13,5 pouces (Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go de SSD) Supprimer le lien non-produit: 899 € (31% de réduction)

Surface Pro 7 (Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go de SSD) + bundle Pro Type Cover Suppression du lien non produit: 849 € (38% de réduction). Cet ensemble peut être ajouté en achetant Microsoft Office Family (99,99 €) et en recevant 15 mois à la place des 12 habituels, accessibles via la même page.

Microsoft propose généralement des offres intéressantes sur les ordinateurs portables tiers, mais pour l’instant, il débarrasse ses étagères de l’ancien inventaire de produits peu impressionnants avec des remises peu impressionnantes. Une exception: le lien non produit Acer Swift 3 SF314-55Remove, qui n’a pas le GPU discret du Swift 3 de 2019 (SF314-55G-78U1), que nous avons généralement apprécié. Bien que le SF314-55 soit toujours un produit 2019 avec un Core de 8e génération, il est en vente au prix de 599 €, 40% de réduction sur le prix de détail de 999 € et inférieur à Amazon.

