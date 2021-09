Black Clover chapitre 306 Date de sortie, attentes et tout ce que vous devez savoir !

Le trèfle noir a été un peu abandonné ces dernières semaines en raison de l’état de santé de Yuki Tabata. Le chapitre précédent a été retardé et cela a conduit à diverses spéculations d’autant plus que la pause n’avait pas été annoncée auparavant. Ils ont également présenté leurs excuses pour le retard d’un tweet officiel. Étant donné que son état de santé et que tout n’est pas réglé, la date de sortie du chapitre 306 est toujours incertaine.

Cependant, l’article ici contient tout ce que vous devez savoir sur le chapitre 306 de Black Clover. Assurez-vous de rester à l’écoute jusqu’à la fin.

Date de sortie du chapitre 306 de Black Clover

Le chapitre 306 de Black Clover devrait sortir le 19 septembre 2021. Cependant, la date n’est toujours pas confirmée compte tenu du problème de santé de Tabata Yuki, il n’est pas permis de supposer quoi que ce soit pour le moment. En cas de retard signalé, il sera reflété dans l’article.

#BCSpoilers Déclaration du service éditorial concernant la rupture soudaine de Black Clover pic.twitter.com/rme3SYEQIU – Sable (@BCLeaks_) 2 septembre 2021

Que s’est-il passé jusqu’à présent dans le chapitre 306 de Black Clover ?

Le mystère de la triade noire se poursuit. D’après les chuchotements, Yuno et Zenon sont censés y mettre fin. Cependant, Yuno ne recevra aucune aide d’Asta pour la rivalité et s’il est incapable de vaincre Zenon seul. Cela ne fera qu’indiquer sa défaite.

Auparavant, Zenon a été vu en train de libérer le pouvoir de son diable à son apogée alors que même Yuno a dévoilé un nouveau mode. Même Nozel se révèle être maudit et à cause de cela, il n’a pas pu parler de Megicula ou de leur histoire. Ce n’est que pendant la bataille de Nozel et Megicula que Nozel a dû admettre qu’il était obsédé par le désir de plus en plus de pouvoir.

Raisons de lire et de regarder Black Clover Un fil : pic.twitter.com/p7s75i0x58 — nanpain | cr : Force de feu (@killernan77) 5 septembre 2021

Il a également une histoire de fond, Nozel, en tant que frère aîné, a déployé tous ses efforts et s’est entraîné de manière à pouvoir protéger tout le monde. Une fois quand Noelle le confronte le lendemain de la mort de sa mère et veut qu’il lui enseigne la magie. Nozel sait qu’il ne supporte pas de perdre un autre membre de sa famille, alors il insulte Noelle. Il l’a prévenue qu’un perdant comme Noëlle serait incapable d’apprendre quoi que ce soit et serait inapte à la guerre. Parce que Nozel veut régler le compte avec Megicula seule, il a prévu d’empêcher Noelle de devenir plus forte.

Où lire le chapitre 306 de Black Clover ?

Le Weekly Shonen Jump de Shueisha sérialise Black Clover depuis 2015. Le chapitre 306 de Black Clover sera officiellement disponible dans Viz et Mangaplus. Cependant, si vous avez manqué les derniers chapitres, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres sur le site officiel de Viz.

C’est tout à propos du chapitre 306 de Black Clover. Pour en savoir plus, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.