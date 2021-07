Black Adam Suit taquiné alors que The Rock montre la taille massive de son aventure DC

Dwayne « The Rock » Johnson a partagé plusieurs images intrigantes de ses prochains débuts de super-héros DC, Adam noir, avec une photo en coulisses révélant même le dos de son super-costume. The Rock a été engagé pour jouer le tristement célèbre Black Adam depuis un certain temps, et jusqu’à présent, l’acteur l’a joué très timidement en ce qui concerne le costume emblématique noir et or porté par l’anti-héros de DC.

« Vérifié. Sur le plateau. BLACK ADAM. Cette image de Black Adam de dos vous donne une idée tactile de l’échelle et de la taille massives absolues de notre film. Vous voyez également un peu des détails texturés complexes et magnifiques de la combinaison de Black Adam. (ce n’est pas votre costume musculaire typique de DC ou de Marvel) Et enfin, vous avez un aperçu de la destruction énorme et appropriée. Comme nous le savons tous, les super-héros ont un code de justice et ne tuent pas les méchants. Mais, Black Adam le fait . La hiérarchie du pouvoir dans DC UNIVERSE est en train de changer. Anti-héros. Homme en noir. Protecteur de son peuple. »

Pendant que Dwayne Johnson mentionne « l’échelle massive » de l’ensemble, c’est la taille de l’acteur que les fans remarqueront certainement, l’acteur déjà imposant ayant l’air plus grand que jamais pour Adam noir. Il mentionne également que le costume n’est pas le costume musculaire typique, quelque chose que l’entraîneur et entraîneur de force du lutteur devenu acteur, Dave Rienzi, a déjà révélé sera très différent de la norme des super-héros. « C’est un processus amusant quand vous avez quelqu’un comme [Johnson] qui est si motivé, discipliné et déterminé à faire le travail », a déclaré Rienzi. « Il y a une vision en constante évolution vers laquelle nous travaillons toujours. Nous préparons le film Black Adam depuis un certain temps, dans le but de créer un physique de super-héros réel… sans qu’aucune combinaison de super-héros rembourrée ne soit nécessaire. »

Une deuxième image montre The Rock taquinant les processus de tournage de pointe qui ont été développés pour apporter Adam noir vivre.

En plus de révéler que le film est maintenant dans sa dernière semaine de tournage, Johnson décrit l’approche du réalisateur Jaume Collet Serra, qui comprend la conception de « plans très avant-gardistes, complexes, mauvais cul et cool. Ce bras robotique avancé appelé BOLT est le plus rapide dans le monde avec une caméra PHANTOM à haute vitesse qui me filme à une vitesse folle de 960 images par seconde (normalement, les films sont tournés à 24 images par seconde). »

Johnson conclut en disant que c’est un « vrai privilège et un honneur pour moi de donner vie à l’anti-héros, Black Adam, avec une technologie de pointe – et de m’associer à mon directeur Jaume Collet-Serra et à notre directeur de la photographie, Lawrence Sher et leurs affamés et brillante équipe de cinéastes et de conteurs. » The Rock est clairement aussi excité que les fans de DC le sont enfin de voir Adam noir prendre vie sur le grand écran.

Adam noir présentera Johnson comme Teth-Adam AKA Black Adam, un homme de Kahndaq qui a été emprisonné pendant 5 000 ans. Choisi par le sorcier Shazam pour exploiter les pouvoirs des anciens dieux égyptiens, S pour l’endurance de Shu, H pour la rapidité d’Horus, A pour la force d’Amon, Z pour la sagesse de Zehuti, A pour la puissance d’Aton, et M pour le courage de Mehen, Black Adam devient l’ennemi juré du super-héros Shazam et de sa famille surpuissante. Adam noir devrait sortir le 29 juillet 2022.

Sujets : Adam noir