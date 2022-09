Black Adam : qui seront les méchants du film DC

in

Bandes dessinées DC

Black Adam est un anti-héros aux capacités incroyables joué par Dwayne Johnson, mais il y a un rival qui lui fera face dans le film DC. Attention!

©IMDBAdam noir

Adam noir est sur le point de sortir dans les salles du monde entier et Dwayne Johnson déjà prévenu de ce méchant? qui fera ses débuts dans Univers étendu DC en disant que « La hiérarchie du pouvoir est sur le point de changer » au sein de la marque. Assurément son personnage, un anti-héros aux pouvoirs incroyables qui a dormi pendant 5 000 ans, laissera sa marque sur grand écran.

La bande servira d’excuse pour les débuts d’une nouvelle équipe de héros qui rejoignent le déjà connu Ligue des Justiciers Oui Escadron suicide qui avaient leurs billets dans le Univers étendu DC. Le groupe de héros qui apparaîtra lors des événements de Adam noir est le Société de justice d’Amérique intégré par Doctor Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher. Impressionnant!

Alors qui seront les méchants de ce film ? La bande-annonce du film nous présente à nouveau Viola Davis faire les temps de Amanda Wallerun personnage qui a toujours un agenda secret en plus de « jouer jusqu’à la limite » avec la ligne qui sépare le bien du mal, c’est pourquoi nous devrons être attentifs à son rôle dans l’intrigue de ce film qui la voit revenir à Univers étendu DC après la série pacificateur.

Le méchant de Black Adam

Cependant, le vrai méchant du film est Sabbac, un chef de la mafia russe qui a acquis des pouvoirs spéciaux en devenant un démon doté d’une force, d’une agilité et d’une endurance surhumaines. Il est capable de voler à des vitesses incroyables et de projeter du feu de sa bouche et de ses mains. Sa véritable identité ? Il est Ismaël Gregorun gangster qui vient aux États-Unis avec de mauvaises intentions.

D’autre part, le protagoniste du film, Adam noir, il n’est pas non plus un héros au sens du terme. Ce personnage n’a ni peur ni remords quand il s’agit de prendre une vie et sa façon de rendre justice le mettra sur le chemin de la JSA qui tentera de le calmer pacifiquement mais une fois les négociations échouées ce sera à son tour de lutter contre Adam noir qu’à un moment donné de l’intrigue, il devra également faire face Sabbac.

Adam noir Il met en vedette Dwayne Johnson dans le rôle principal du film, Viola Davis dans Amanda Waller, Marwan Kenzari dans Sabbac, Sarah Shahi dans Isis, Pierce Brosnan dans Doctor Fate, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone et Noah Centineo dans Atom Smasher. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Jaume Collet Serra et le film arrive au cinema le 20 octobre.

