Black Adam fait équipe avec la jeune rock star Uli Latukefu avec Old Rock Dwayne Johnson

Dans quelques nouvelles amusantes de méta casting, l’acteur Uli Latukefu a rejoint le film de super-héros très attendu Adam noir. Bien qu’il ait jusqu’à présent un CV d’acteur relativement modeste, le casting de Latukefu est pertinent en raison de son travail actuel sur Jeune Rock. On ne sait pas encore quel rôle jouera Latukefu.

Pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle, Jeune Rock (diffusé les mardis sur NBC) se concentre sur une future version de l’acteur Dwayne Johnson, alias The Rock. Chaque épisode présente une version plus jeune de lui-même, où l’un des trois acteurs le représente. Uli Latukefu est l’un de ces acteurs, il est donc intéressant de le voir rejoindre Dwayne Johnson dans Adam noir Pour dire le moins. La performance de Latukefu couvre la vie de Dwayne Johnson dans les années 90, surtout lorsqu’il était membre de l’équipe de football du championnat national des Hurricanes de Miami. En d’autres termes, il est plus que capable de s’attaquer à un film de super-héros majeur.

Même si on ne sait pas encore quel rôle jouera Latukefu, il est facile de supposer qu’il incarnera une version plus jeune du titulaire Black Adam. Cela insinuerait que le film de DC nous donnera un aperçu d’un jeune Black Adam, ce qui signifie que le film plongera sûrement profondément dans ses origines. Cependant, les méta castings se produisent tout le temps, donc cela pourrait tout aussi bien être un hareng rouge – un peu comme le rôle joué par Evan Peters dans WandaVision.

En plus de Jeune Rock, Uli Latukefu est connu pour ses rôles dans Marco Polo, Alien: Covenant, et Docteur docteur. Il fera également une apparition dans la prochaine comédie sportive de Taika Waititi Le prochain objectif gagne, vraisemblablement en tant que joueur de football. Autres acteurs actuellement confirmés pour Adam noir incluent Sarah Shahi comme Isis, Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Quintessa Swindell comme Cyclone et Pierce Brosnan comme Dr. Fate. Les détails de l’intrigue sont actuellement secrets.

Dwayne Johnson, arrivé sur le plateau d’Atlanta plus tôt cette semaine, a toujours partagé son enthousiasme pour le projet. En 2019, il a partagé sa passion pour le film dans un post Instagram sur Instagram: « The Man in Black. Comme la plupart des enfants qui grandissent, j’ai rêvé d’être un super-héros. Avoir des super-pouvoirs sympas, me battre pour ce qui est juste et … « , déclarant. « BLACK ADAM est béni par la magie avec les pouvoirs égaux à SUPERMAN, mais la différence est qu’il ne respecte pas la barre ou ne marche pas sur la ligne. C’est un super-héros rebelle, unique en son genre, qui fera toujours ce qui est juste pour les gens. – mais il le fait à sa manière. Vérité et justice – à la manière de BLACK ADAM. Ce rôle ne ressemble à aucun autre que j’ai joué dans ma carrière et je suis reconnaissant que nous allons tous faire ce voyage ensemble. «

L’ajout d’Uli Latukefu à Adam noir rend le projet d’autant plus excitant pour les fans car il ajoute une couche fraîche et mystérieuse à l’adaptation tant attendue. Il sera très intéressant de voir ce que DC prévoit de faire avec l’acteur. Nous vous tiendrons au courant si quelque chose change ou est confirmé par le casting. Adam noir devrait actuellement sortir le 29 juillet 2022, si COVID-19 le permet. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Entertainment Weekly.

