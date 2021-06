Black Adam de The Rock obtiendra de «nombreuses» suites dans une relation à long terme avec DC

Bonne nouvelle pour les fans de DC. Adam noir Le producteur Dany Garcia espère que la première sortie sur grand écran du personnage de DC engendrera de nombreuses autres aventures à venir pour l’anti-héros surpuissant de Dwayne « The Rock » Johnson. Bien qu’ils n’aient pas précisé le nombre de films qu’ils avaient en tête, Garcia prévoit clairement qu’après tant d’années d’attente, Johnson aura l’opportunité de jouer. Adam noir pour de nombreuses années à venir.

« Nous voulons en faire beaucoup. Nous sommes enthousiasmés par notre relation à long terme avec DC sur cette propriété. »

Tout comme le reste du monde du cinéma de bande dessinée, Adam noir a une vaste gamme de sources et d’histoires dont s’inspirer à la fois pour ce premier film et pour toutes les autres suites et retombées ultérieures. Il n’est donc pas surprenant que Dany Garcia a de grands projets en tête pour Adam noir, surtout quand un tirage au box-office du calibre de Dwayne Johnson est également à bord.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir présentera Johnson comme Teth-Adam AKA Black Adam, un homme de Kahndaq qui a été emprisonné pendant 5 000 ans. Choisi par le sorcier Shazam pour exploiter les pouvoirs des anciens dieux égyptiens, S pour l’endurance de Shu, H pour la rapidité d’Horus, A pour la force d’Amon, Z pour la sagesse de Zehuti, A pour la puissance d’Aton, et M pour le courage de Mehen, Black Adam devient l’ennemi juré du super-héros Shazam et de sa famille surpuissante.

En plus de présenter au public Johnson en tant que personnage principal, le film présentera également l’équipe de super-héros de la Justice Society of America, ou JSA, qui sera composée de Noah Centineo en tant qu’Atom Smasher, Aldis Hodge en tant que Hawkman, Quintessa Swindell en tant que Cyclone et Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate, un autre élément que Garcia espère explorer davantage à mesure qu’ils se diversifient dans l’univers plus large de DC.

« Il y a eu plusieurs conversations en cours sur la façon dont tout se déroulera et c’est très excitant pour moi en tant que cinéaste mais encore plus en tant que fan », a révélé Garcia l’année dernière. « Malheureusement, je ne peux pas trop en parler car c’est toujours en cours, mais je peux dire que de notre côté, nous sommes très concentrés sur la construction de ce monde que nous créons avec Black Adam et la JSA. Évidemment. , Shazam existe dans cet univers avec de nombreux autres héros. Et croyez-moi quand je dis que nous avons de très grandes ambitions pour tous ces personnages et les intrigues que nous voulons leur faire vivre. «

La production de la sortie très attendue de DC est enfin en cours, avec Dwayne Johnson vu arriver à Atlanta pour filmer le long, très attendu Adam noir. L’acteur et géant de la vie réelle a officiellement été engagé pour jouer le rôle depuis aussi loin que 2008, avec son super-vilain devenu anti-héros maintenant prêt à rejoindre le panthéon des héros et des méchants de DC pour avoir déjà figuré sur le grand écran.

Comme la plupart des entreprises de cinéma, Adam noir a été retardé plusieurs fois en raison de la situation mondiale actuelle, mais les fans pourront enfin voir Johnson rejoindre le monde de DC lorsque Adam noir sort en salles aux États-Unis le 29 juillet 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Adam noir